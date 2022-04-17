На акции «Город берегу» в Благовещенске поддержали ВС России

Жители Благовещенска в рамках акции «Город берегу» участвуют в субботниках, приводя родной город в порядок, а также оказывают поддержку специальной операции Вооруженных сил РФ и помогают беженцам с Донбасса.

«Наша экологическая акция значительно приросла новыми локациями и участниками, но, что особенно важно, расширила смысловые границы. От бережного отношения к своему двору, улице, городу – к бережному отношению к нашей стране, стремлению сберечь мир, который сейчас находится под угрозой! Наша армия выполняет свой воинский долг, борется с нацизмом в некогда братской нам стране. Верю, что специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины завершится победой над неофашизмом. РФ всегда была и остается мирной державой. Мы не начинаем войны, но мы их заканчиваем! Сегодня как никогда важно объединиться, чтобы поддерживать чистоту и порядок в городе, поддерживать друг друга, нашу Россию и нашего президента!» – сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Глава города поблагодарил жителей областного центра за отзывчивость, отметив, что к гуманитарному направлению акции присоединились сотни благовещенских семей и общественные организации. По его словам, желающих помочь не становится меньше, поэтому гуманитарный экспресс, организованный для сбора вещей и продуктов для вынужденных переселенцев будет работать до окончания акции «Город берегу», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Благовещенск празднично встретил экватор акции «Город берегу». На стадионе «Спартак» развернулись интерактивные площадки, где жители и гости областного центра могли ознакомиться с правилами раздельного сбора мусора, сдать нормы ГТО. Экскурсии для горожан проводили и в автобусе-музее клуба «МотоПатриот», где представлены различные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

В концертах участвовали различные коллективы Благовещенска, области и соседних регионов, подвели предварительные итоги акции. В этом году акция проходила сразу по двум направлениям под единым лозунгом: «Город берегу! Россию берегу! Мир берегу!».

Участники концерта и зрители исполнили гимн Российской Федерации и в ходе флешмоба «раскрасили» стадион яркими красками, развернув огромный триколор.

Поприветствовал собравшихся глава региона Василий Орлов. Он рассказал о проектах по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

«Друзья, в рамках акции, итоги которой мы сегодня подводим, проходил сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Я хочу поблагодарить организаторов, всех, кто участвовал. Мы поддерживаем президента, нашу героическую армию, которая, выполнит все поставленные задачи. Вместе мы справимся со всеми сложностями! Верим в Россию, в нашу силу и общий успех!», – сообщил глава региона.

Яркий финал мероприятия обеспечили курсанты ДВОКУ. 100 будущих офицеров выстроились в знаки Z и V.

«Город Берегу» открыли в ходе торжественного митинга 3 апреля. Акция уже объединила более 23 тыс. участников, которые навели порядок почти на 300 локациях. Участие в субботниках приняли спортсмены, общественники, студенты, школьники, детсадовцы, предприниматели, чиновники, врачи и другие жители областного центра. Для горожан проводят конкурсы и флешмобы, реализуют просветительские и образовательные проекты.

—