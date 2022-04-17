YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне

Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал ГТРК «Вайнах», являющегося филиалом ВГТРК в Чеченской Республике, сообщил директор телеканала Рузана Веселаева.

«Канал был заблокирован видеохостингом YouTube без предупреждения и объяснения причин. Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг. Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях», – приводит слова Веселаевой ТАСС.

Как сообщила директор заблокированного YouTube-канала, на нем в основном публиковались материалы о событиях в Чеченской Республике, о деятельности главы региона Рамзана Кадырова и о спецоперации на Украине.

«Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас, как профессионалов, еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией», – отметила Веселаева.

Во вторник институт уполномоченных по правам ребенка призвал видеохостинг YouTube к соблюдению законов России. Во вторник в Госдуме предложили запретить доступ к видеохостингу YouTube на территории РФ минимум на десять лет.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Вопрос о том, как долго видеосервис еще проработает в России, стоит очень остро. Скорее всего, будут приняты самые жесткие меры». При этом, по мнению Зыкова, YouTube еще может избежать запрета в России. «У них есть для этого все возможности, но они не пользуются ими», – подчеркнул он.

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