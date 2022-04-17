 

Представитель Абрамовича опроверг визит бизнесмена в Киев

17.04.2022, 2:40, Новости дня
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Представитель Абрамовича опроверг информацию о том, что бизнесмен посещал Киев с целью способствовать активизации переговорного процесса между Россией и Украиной, информирует РБК со ссылкой на представителя предпринимателя.

«Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», – приводит утверждение представителя предпринимателя ТАСС.

Ранее журнал Fortune со ссылкой на источники сообщил, что Абрамович посещал Киев с целью поспособствовать активизации переговорного процесса между РФ и Украиной.

По их словам, предприниматель встречался с представителями украинской стороны, чтобы «обсудить способы оживления переговоров». Издание не поясняет, когда мог иметь место данный визит бизнесмена в Киев. Fortune подчеркивает, что журналистам издания не удалось получить комментарии по данному вопросу представителей Абрамовича или украинской стороны.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что Абрамович на начальной стадии принимал участие в переговорах с Украиной. Позднее СМИ сообщали, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского. Перед стартом переговоров в Стамбуле Абрамович лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Незадолго до начала самих переговоров на встрече был замечен и российский бизнесмен.

Позже глава рабочей группы американского Минюста по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему США, в отличие от Британии и Евросоюза, не ввели санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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