Guardian – незаконная, драконовская и дорогая — ООН осудила схему Лондона по отправке беженцев в Руанду

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев раскритиковало план Бориса Джонсона, который предполагает отправку мигрантов из Соединённого Королевства в Африку. По мнению организации, речь идёт о дорогостоящей и дискриминационной инициативе, которую не удастся реализовать на практике, пишет The Guardian.



AP

Агентство ООН по делам беженцев осудило план Бориса Джонсона, который предполагает отправку просителей убежища в Руанду. По мнению организации, эта инициатива является «символическим жестом» и не сработает на практике, пишет The Guardian.

Даунинг-стрит ожидает, что благодаря новой схеме в течение ближайших лет им удастся переселить в африканскую страну тысячи беженцев, которые попадают в Соединённое Королевство через Ла-Манш. Глава МВД Прити Патель подписала «министерское распоряжение», разрешающее реализацию этой политики, несмотря на возражения внутри её собственного ведомства, отмечает издание.

В беседе с The Guardian представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллиан Триггс заявила, что предлагаемая британским правительством схема охватывает только несколько сотен человек в год. Более того, на её взгляд, подобный подход будет чрезвычайно дорогим, незаконным и дискриминационным.

Триггс обвинила Лондон в «стремлении переложить бремя на развивающуюся страну» и предупредила, что документ, подписанный Патель, «не соответствует международным правовым обязательствам Великобритании». «Всё указывает на то, что эта мера окажется неработоспособной», — предположила чиновница.

«Конечно же, мы хотим, чтобы люди не тонули (при пересечении Ла-Манша. — ИноТВ), но мы категорически против притеснения тех, кто нуждается в защите. Вместо этого необходимо создать больше легальных маршрутов в Соединённое Королевство», — подчеркнула Триггс.

По её мнению, предложение правительства призвано сыграть на антимигрантских настроениях. Она также обратила внимание на двойные стандарты британских властей: для украинцев они предлагают неограниченный приём, для остальных беженцев — «драконовскую систему». «На политическом уровне мы наблюдаем вопиющую дискриминацию», — добавила Триггс.

Экс-министр Рори Стюарт также выразил несогласие с новой миграционной политикой и усомнился, что правительству удастся отправить кого-либо в Руанду. По словам политика, существует «очень большая вероятность того, что эта затея останется несбыточной мечтой», а её спешное принятие свидетельствует о попытке правительства отвлечь внимание публики от скандала с вечеринками, в которых участвовал Джонсон.

Во время правительственной службы Стюарт убедился, что возвращение беженцев на родину — достаточно сложный процесс. При этом экс-министр назвал Руанду, которую он посещал в этом месяце, «одной из самых бедных стран на Земле», где «людям приходится жить в особенно экстремальных условиях».



Депутат-тори Эндрю Митчелл согласился с оценкой Стюарта и назвал план Джонсона «непрактичным, аморальным и невероятно дорогим». «Расходы умопомрачительные, — заявил он. — Когда этот вопрос обсуждался в парламенте, сложилось такое впечатление, что будет дешевле разместить всех просителей убежища в лондонском «Ритце».

Между тем министры настаивают, что эта схема сэкономит деньги в «долгосрочной перспективе», хотя и предусматривает траты в размере ₤30 тыс. на каждого беженца. В то же время источники в правительстве сообщили The Guardian, что ожидаемый поток судебных тяжб приведёт к значительному увеличению этих расходов. Более того, по прогнозам собеседников издания, может пройти два года, прежде чем кого-либо отправят в Руанду.