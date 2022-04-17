Вербное воскресенье: народные приметы в праздник 17 апреля

История

Вербное воскресенье – важный православный праздник. Каждый год он отмечается в разные даты. В 2022-м шестое воскресенье после начала Великого поста выпало на 17 апреля.

Официальное название – Вход Господень в Иерусалим. Праздник возник в IV веке. Тогда Церковь ввела обычай освящать пальмы накануне Страстной недели, чтобы напомнить о евангельских событиях.

Считается, что в субботу Иисус сотворил чудо, воскресив Лазаря из Вифании. В воскресенье он вошел в Иерусалим, где собрались паломники. Они приветствовали сына Господня как победителя, бросая ему под ноги пальмовые ветви. Отсюда и пошла традиция освящать пальмовые ветви, которые в России заменила верба.

Что нельзя делать 17 апреля

В Вербное воскресенье существует ряд запретов. Так как праздник выпадает на Великий пост, то нельзя позволять себе излишества в еде. Помимо этого, возбраняется ссориться, нецензурно выражаться и желать кому-либо зла.

Считается, что в Вербное воскресенье 17 апреля желательно отложить работу, не рекомендуется шить, вязать, стирать… Также часто в старину в этот день старались не расчесывать волосы – согласно поверью это может привести к неприятностям.

Приметы и традиции

Основной традицией Вербного воскресенья 17 апреля можно считать освящение веточек кустарника. Раньше их украшали лентами, бусами, бумажными цветами, сейчас такое встречается все реже. Освященные ветки вербы нужно принести домой, поставить возле икон и хранить до следующего года.

Считается, если посадить в Вербное воскресенье растение, то будешь богатым. Гадают в этот день и на будущее лето. Например, если к этому дню распустилось много почек на деревьях, то год будет урожайным и богатым на хорошие события.