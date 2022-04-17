Зеленский назвал условия начала диалога с Россией по Крыму и НАТО

Киев готов обсуждать с Москвой вопросы об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма только после прекращения военных действий и вывода войск РФ с украинской территории, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ.

«Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», – приводит слова Зеленского ТАСС.

«Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику, – продолжил Зеленский, имея в виду позицию российской стороны. – А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?»

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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