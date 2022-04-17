Российские военные предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие

Вооруженные силы РФ предлагают боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

«В течение 16 апреля 2022 г. отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». При этом, содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом, представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям «военного времени», – говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы РФ предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06.00 мск 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни», – заявили в Минобороны.

«Для практической реализации мероприятий этой гуманитарной операции предусмотрен следующий алгоритм действий. с 05.00 мск устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией; с 05.30 мск объявляется «режим полной тишины»; 06.00 мск обеими сторонами обозначается поднятием флагов. с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи. С 06.00 до 13.00 мск – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов», – подчеркнули в Минобороны.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявили в Минобороны.

«Кроме того, обращаемся ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам – при циничном отношении киевских властей, такая незавидная судьба ждет всех вас. Учитывая это, не испытывайте свою судьбу по примеру мариупольской трагедии, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» не заставляли вас воевать за идеи нацизма. При этом, Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с вашими товарищами, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», – добавили в Минобороны.

«Данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации. Кроме того, указанное срочное заявление в течение ночи будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут», – сообщили в Минобороны.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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