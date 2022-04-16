От обстрелов освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
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В результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск пострадали 26 мирных жителей, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранее освобожденных территорий республики», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В представительстве республики в СЦКК подчеркнули, что в селе Красная Поляна Волновахского района, в частности, пострадал мальчик 2014 года рождения. «Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1133 человека, в том числе 59 детей», – указали в представительстве.
Ранее в субботу в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщали, что в результате обстрела Кировского и Петровского районов Донецка с украинских позиций из реактивных систем залпового огня «Град» пострадали пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировали артиллерийский обстрел Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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