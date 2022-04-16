Мнение: Рекордный приток денег, выкуп уходящих из России компаний и Пол Кругман о политике ЦБ РФ

1. В первом квартале Россия до краёв насытилась зарубежными деньгами. Этот факт признаёт даже американский Форбс:

Положительное сальдо счета текущих операций России на фоне роста цен на экспортируемое сырье в первом квартале составило рекордные $58 млрд. По итогам года показатель может превысить $200 млрд — импорт будет сокращаться, а экспорт, даже в случае снижения объемов физических поставок, поддержат высокие цены на энергоносители.

Положительное сальдо счета текущих операций России в первом квартале 2022 года, согласно оценке ЦБ, составило $58,2 млрд. Для России это рекордный квартальный показатель, он в 2,6 раза выше, чем в начале прошлого года ($22,5 млрд). Профицит торгового баланса (положительная разница между экспортом и импортом товаров и услуг) составил $66,3 млрд (годом раньше — $25,8 млрд). Объем экспорта составил $156,7 млрд (год назад — $104,8 млрд), импорт — $90,4 млрд (на $14,4 млрд больше, чем в первом квартале 2021-го).

https://www.forbes.ru/finansy/462127-v-rossii-zafiksirovali-rekordnyj-pritok-deneg-iz-za-rubeza-za-kvartal

России подобный приток долларов не сильно нужен. Во-первых, США и ЕС пытаются создать ситуацию, когда они будут продолжать покупать и нас нефть и газ, но мы на вырученные деньги мало что сможем у них купить из-за санкций, то есть эти деньги будут лежать на наших счетах мёртвым грузом. Во-вторых, угроза гиперинфляции доллара стремительно нарастает, так что его в любом случае надо куда-то оперативно тратить.

Прямо сейчас России важно показать, что в страну несмотря на санкции продолжает поступать иностранная валюта. Но уже в самом ближайшем будущем наша внешняя торговля, вероятно, будет сбалансирована — мы будем покупать ровно столько же, сколько и продавать.

2. На выкуп активов западных компаний-беглецов можно будет взять льготный кредит:

https://lenta.ru/news/2022/04/15/easy/

Центробанк упростил коммерческим банкам кредитование выкупа активов уходящих из России компаний, говорится в сообщении на сайте регулятора.

До 1 января 2023 года в отношении заемщиков, которые собираются выкупать активы предприятий, прекративших работу в России, будут действовать льготные условия. В частности, к таким кредитам не будут применяться повышенные коэффициенты риска, используемые при расчете норматива достаточности капитала.

3. Профессор экономики Александр Скоробогатов разбирает сомнительные теории западных экономистов по поводу рубля:

https://skorobogatov.livejournal.com/101374.html

Пол Кругман, получивший премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за статьи тридцатилетней давности, уже давно переключился с научного фронта на идеологический и информационный, рассказывая читателям Нью Йорк Таймс о провалах России даже там, где, по общему мнению, она преуспевает. Укрепившийся рубль, оказывается, является предвестником катастрофического спада.

Объясняет он это, опираясь на идею «невозможной троицы» в международных финансах. Стабильность отечественной валюты, открытый рынок капитала и свободная денежно-кредитная политика суть три желательных условия, которые ни одна страна не может себе обеспечить одновременно. Но выполнение любых двух из этих условий обязательно для надлежащего функционирования экономики.

В качестве примеров Кругман приводит Великобританию с нестабильным фунтом, ЕС с прибитой к полу гвоздями ставкой и Китай с высокими барьерами на движение капитала. Во всех трех случаях экономика в состоянии балансировать между финансовой стабильностью и экономическим ростом.

В России же, по словам Кругмана, наличествует лишь одно из трех условий – стабильная валюта, в то время как рынок капитала наглухо заперт, а ставка прикручена к потолку. Что касается последнего условия, Кругман полагает, что у российского ЦБ нет ни малейшей свободы маневра и ему просто приходится задирать ставку сверх всякой меры, потому что в противном случае, даже при запертом рынке капитала, рубль неминуемо обвалится.

Свои рассуждения он завершает мрачным прогнозом, что, в конечном счете, у России только крепкий рубль и останется, а экономика задохнется от недостатка ликвидности. Интересно, что в этой части его рассуждения созвучны чаяниям некоторых сильно закредитованных олигархов, типа Олега Дерипаски, которые говорят, что при такой денежно-кредитной политике российской экономике хана.

Однако анонсированные в пятницу послабления от ЦБ наглядно продемонстрировали, что у него развязаны руки для одновременной борьбы с инфляцией и безработицей. Разом опустить ставку сразу на 300 базисных пунктов – это ли не доказательство его полной свободы маневра?!

В действительности, барьеров на движение капитала оказалось более чем достаточно, чтобы стабилизировать валютный рынок. Ставкой же маневрируют ради стабильности цен, устанавливая ее примерно на уровне инфляционных ожиданий.

Кругман полагает, что ставку у нас держат на невозможно высоком уровне, не в силах ее понизить. Между тем, если обратиться к нашей недавней истории, то мы увидим, что еще в 2015 г. ставка была на том же уровне, что и сейчас, на рубеже веков она была втрое и вчетверо выше, в 1998 г. достигала 150%, а несколькими годами ранее превышала и 200%. И кстати, в то время западные эксперты одобрительно отзывались об этой политике, мол, она обеспечивает нам финансовую стабильность.

Таким образом, и недавняя история, и текущие события показывают, что в России, наряду со стабильной валютой наличествует и свобода маневра в денежно-кредитной политике, т.е. имеется два условия из «невозможной троицы» для обеспечения финансовой стабильности и занятости.

Что же касается самих этих двух условий, в этом мы оказались похожи на Китай: стабильная валюта и свободное маневрирование ставкой при закрытом рынке капитала. Так что слухи о смерти российской экономики, даже если они исходят от не очень компетентного в наших делах нобелевского лауреата, преждевременны.