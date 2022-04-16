Мнение: О последнем гвозде в крышку гроба…

На уходящей неделе спикер верхней палате российского парламента Валентина Матвиенко с изумлением открыла для себя, что наша #Россия вынуждена импортировать даже гвозди. Что уж говорить о более сложных товарах, импортозамещение которых за восемь лет вообще не наладилось, хотя выделенные средства успешно освоены и бюджетная отчётность подана.

Что самое обидное, гвозди и прочий крепёж делаются из российской стали. Но экономически выгоднее пойти на логистически более сложный путь: продать и доставить в Китай отечественный металл, забрать и доставить обратно готовый товар, распихать его по крупным магазинам и строительным рынкам, оплачивая валютой транспортные, сервисные, складские и прочие сопутствующие услуги. Не говоря уже о том, что китайский крепёж тоже покупается не за рубли.

Конечно же, «сверхдержава» не утратила компетенции в изготовлении того, что на Руси было востребовано веками. Российские предприятия — как крупные, так и малые — выпускают около 5 тыс. тонн крепёжной продукции в год в совокупности. Но есть и другая #статистика, по которой с 2015 по 2019 годы импорт гвоздей в Россию вырос на 44% и достиг 43,83 млн долл., а экспорт гвоздей из России за тот же период сократился на 43%, с 25,5 до 14,46 млн долл. То есть, мы и внешний рынок теряем, и свой тоже. При этом каждый четвёртый импортированный гвоздь — белорусский, а каждый пятый — китайский.

Вот ведь засада! На текущем историческом этапе купить гвозди в Беларуси и перепродать в России намного проще и выгоднее, чем самим затеваться с производством. Придёт один проверяющий, второй, санэпидемстанция, пожарный контроль, налоговый инспектор… Плюс затраты, себестоимость, коммуналка, налоги, кредиты, лизинг-шмизинг. Времени не хватит все перечислять. Так что можно сказать всего два слова — «промышленная политика». Которая как раз про налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий, доступные займы и прочее. И которая в России отсутствует напрочь, несмотря на то, что ей «занимается» легион самых разных организаций по защите предпринимательства — хоть малого, хоть среднего, — а про её необходимость высокие чиновники, вплоть до президента, уже все языки стёрли.

Но воз и ныне там. Хотя нет, уже откатился назад ещё дальше. Потому что мир не стоит на месте, и конкуренция даже в таких «простых» делах, как гвозди, возрастает год от года. А самое интересное, что для власти подобное является откровением, ибо с большей охотой она, #власть, занимается геополитикой, на чём и сосредоточена…

Ох, гвозди бы делать из этих людей!

А к власти на подпускать и на пушечный выстрел. Но пока имеем ровно то, что заслужили. И никаких гвоздей!

При таких условиях, будет ли удивителен тот факт, что когда в крышку гроба с российской промышленностью некто забьёт последний гвоздь, тот окажется китайским?

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