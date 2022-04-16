Мнение: Эволюция конфликта



Эволюция конфликта

Одной из ключевых проблем России является то, что она все еще не перешла в режим войны, а осталась в режиме СВО, а без этого перехода победы в войне не будет.

Когда в начале конфликта МО и Кремль назвали все специальной военной операцией, они автоматически загнали все в определенные рамки этого СВО. Конфликт эволюционировал, стало понятно, что никакой СВО и в помине нет, даже если на нее был расчет, а рамки остались. И большая часть политиков, функционеров и даже военных продолжают оставаться в этих рамках, не понимая, что идет самая настоящая война, соответственно, в процессе самообмана — совершаются грубые ошибки, пока не фатальные, но могут стать фатальными в будущем.

Причем Москва сама себе противоречит: с одной стороны она осознает и говорит это публично, что против нее действует большая часть западного мира, одна из крупнейших армий Европы и почти весь экономический и военный функционал Запада, но при этом ведет себя так, будто идет локальная военная операция. Это самообман, который может аукнуться, если не изменить подход и не называть вещи своими именами и готовить к этому как МО и госаппарат, так и граждан.

Если в начале конфликта Запад ограничивался санкционным ударом и поставками легкого вооружения и разведывательной информации, то сейчас накачка Украины вооружением идет совершенно в других масштабах: к бесконечным поставкам различных ПТРК, ПЗРК, систем связи и прочего —добавилась тяжелая и легкая техника, артиллерия, проивокараабельные ракеты и возможно скоро будет ПВО и авиация (в том числе беспилотники).

Полутонов больше нет. Угрозы в сторону НАТО и Запада в части поставок вооружения явно не возымели эффекта, если в начале НАТО открещивалось и заявляло, что не будет таких поставок, то сейчас ларец полностью открыт, а реакция осталось на словах. Запад это прекрасно видит и делает выводы.

Москва должна прежде всего признаться самой себе — идет война и часть Мира участвует напрямую в этой войне против России, нет никакой СВО в Украине и не могло быть. Москва должна перевести весь конфликт именно в режим настоящей войны и перевести государство на эти рельсы. Об этом должны знать и понимать чиновники, военные функционеры и граждане. Это крайне важно для Москвы. В пол-оборота возыметь даже локального успеха не получится, это исключено, этот поезд давно ушел.

Основные причины, которые привели Россию в 24 февраля 2022 года, — это в том числе долгих годы полутонов, череда ошибок и нерешительность дипломатии, неосознанность неизбежного, отсутствие стратегии и постоянные пол-оборота во всем. Все это приводило к тому, что красные линии передвигались в сторону России, и то, что вчера казалось невозможным, сегодня становилось реальностью, а реакции Москвы на это больше напоминали легкие фантомные импульсы. Запад это видел и продолжал двигать фронт. И, к сожалению для Москвы, это не закончилось даже сейчас, в рамках конфликта в Украине.

24 февраля мосты были сожжены, Москва должна это не только понимать, но и действовать соответствующим образом. Пути назад нет, путь один и, чтобы его преодолеть, нужно действовать в полную силу и без оглядки назад.

(с) TOGARMA

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