 

В Кургане неприхотливые утки облюбовали большую лужу

16.04.2022, 22:41, Разное
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В одном из дворов городского района Рябково в Кургане с приходом весны образовалась такая большая лужа, что местные утки приняли ее за пруд или даже за озеро. Неприхотливые птицы облюбовали новоиспеченный водоем и остались там жить.

Как сообщил портал URA.RU, одна из местных жительниц сняла плавающих в луже уток на видео и разместила запись в социальных сетях. В ролике видно, как несколько птиц плавают неподалеку от подъездов пятиэтажки и припаркованного тут же автомобиля. Судя по всему, птицы чувствуют себя в грязной луже вполне привольно и даже не замечают подвоха.

Жители Кургана, полюбовавшись утками, принялись активно обсуждать увиденное. Одни отнеслись к птичьему казусу с юмором: назвали старую пятиэтажку в Рябково элитной усадьбой с собственным прудом и в шутку собрались на охоту за утками. Другие же оказались крайне возмущены работой местных служб ЖКХ: по мнению пользователей, подобная халатность чревата тем, что птицы останутся голодными.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о другом занятном видео: принимающий душ опоссум произвел фурор в Сети.



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