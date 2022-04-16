 

При столкновении двух автобусов в Воронежской области погибли два человека

16.04.2022, 22:31, Новости дня
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В ДТП с участием двух автобусов на 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, еще 15 пострадали.

«Авария с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса произошла в субботу вечером на 524 километре автодороги «Дон»  в Новоусманском районе Воронежской области. Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 17 человек, из них двое погибли, остальные госпитализированы», – передает РИА «Новости» сообщение экстренных служб.

Ранее при столкновении двух автомобилей в Курганской области погибли четыре человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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