 

Джонсон пообещал Зеленскому военную помощь

16.04.2022, 22:30, Новости дня
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Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, а также привлечет союзников для гарантий защиты «украинского» суверенитета, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» сообщение Даунинг-стрит.

Премьер – министр также заявил, что продолжит тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы «гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, главы министерств и экс-премьер Тереза Мэй были внесены министерством иностранных дел РФ в стоп-лист. В МИД РФ отметили, что Лондон намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев летальными вооружениями и координируя такое же усилия НАТО.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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