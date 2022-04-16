Появились сведения о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

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16.04.2022, 22:30, Новости дня
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В больницу Воронежа госпитализированы 11 пострадавших в ДТП с двумя автобусами на трассе М-4 «Дон», примерно половина из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в приемном отделении больницы «Электроника» в Воронеже, куда доставлены пострадавшие.

«Одиннадцать человек доставлены, примерно половина из них тяжелые, сейчас рано [говорить о состоянии], идет обследование, есть переломы, разрывы и так далее», – приводит ТАСС слова источника в больнице.

Напомним, при столкновении двух автобусов на 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, еще 15 пострадали. Как сообщали в полиции, водитель автомобиля Ford Transit, двигавшийся в направлении Ростова-на-Дону, при повороте налево в направлении села Новая Усмань допустил столкновение с движущимся в направлении Воронежа двухэтажным автобусом Setra, который осуществлял перевозку по маршруту Элиста – Петербург.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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