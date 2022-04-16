Мнение: Хроники обезгаживания Европы

1. Власти Германии взяли курс на последовательное сокращение уровня жизни своего населения. Немцев официально призывают погрузиться во тьму: прикрутить вентиль и экономить энергозатраты всеми возможными способами, вплоть до самых мелочных. Всё ради русофобии и зелёной чумы:

https://t.me/OpenUkraine/13687

“Прошу всех сейчас внести свой вклад в энергосбережение. Вечером надо задергивать шторы – это позволит сэкономить до 5% электроэнергии, а если снизить температуру в помещении на один градус – экономия составит около 6%”,- министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

https://lenta.ru/news/2022/04/15/nemeconom/

Министр связал снижение зависимости от российских энергоресурсов с защитой природы, отметив, что вместо автомобилей граждане могут передвигаться на велосипедах или поездах. По его словам, каждый километр, который немцы проезжают не на машинах, помогает упростить отказ от российских энергоносителей. Вице-канцлер заявил, что можно снизить индивидуальное потребление энергии на 10 процентов, и обратился к работодателям с предложением перевести сотрудников на удаленную работу по мере возможностей. Хабек предложил тем, кто хочет, начать с одного или двух дней дистанционной работы.

Ранее Хабек говорил, что из-за роста цен на энергоресурсы Германия столкнулась с «новой бедностью». «Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнемся с этим», — сказал он. Министр заметил, что часть населения уже не нужно призывать экономить энергию, поскольку уже сейчас эти люди уверены, что «тратят лишние киловатты». Еще он допустил, что отказ от газа из России поставит крест на процветании Германии. Министр заявил, что в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.

Как справедливо замечено по первой ссылке, немцам было бы проще министров поменять на нормальных, чем дёргать шторы. Но увы, политики в Германии измельчали. Вот раньше были настоящие немцы — или хорошие друзья, или опасные враги. А сейчас так, размазня какая-то, ни рыба, ни мясо. Фигур уровня Герхарда Шредера больше не найти. Вот история от нашего президента по этому поводу:

https://tass.ru/obschestvo/1909300

Президент РФ Владимир Путин признался, что любит посещать русскую баню. Отвечая на соответствующий вопрос в ходе “Прямой линии”, глава государства рассказал, как пригласил туда бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

“Мы были однажды у меня в резиденции, много лет назад уже, и пошли в баню, а она загорелась, – сказал президент. – Он (Шредер) как раз налил себе пиво, я выхожу и говорю: “Герхард, нам надо отсюда выходить, мы горим”, а он отвечает: “Сейчас пиво допью и пойдем”. “Я говорю: ты что, с ума сошел”, – продолжил российский президент. Тем не менее, по словам главы России, Шредер все-таки допил пиво – “настойчивый мужчина и с характером”. Баня же, по словам Путина, сгорела дотла, “больше мы там ни с кем не появлялись”.

2. Даже по самым оптимистичным немецким оценкам, Германия не сможет отказаться от российского газа ещё несколько лет:

https://lenta.ru/news/2022/04/10/otkaz/

Как считает директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, Германия будет зависеть от российского газа как минимум еще два года. Аналитик Сергей Правосудов уверен, что так быстро найти замену не получится.

«Теоретически можно где-то покупать газ. Но в потенциале у них есть, например, Норвегия, которая не собирается увеличивать добычу, ресурсная база этого не позволяет. В Алжире тоже нет каких-то планов по увеличению, потому что у них собственное потребление, и газ нужен им самим. В Голландии собираются чуть ли не до нуля сократить добычу, потому что это уже приводило к землетрясениям, что не нравится местным жителям. Есть американский сжиженный природный газ (СПГ), но в Германии нет даже ни одного терминала по приему, они закупают через терминалы, которые находятся в других странах», — сказал специалист.

Михаэль Хютер считает, что ФРГ не сможет долго поддерживать зависящие от поставок газа отрасли при помощи дотаций, а эмбарго на покупку голубого топлива у Москвы приведет к остановке нескольких секторов экономики. По его мнению, лишь треть поставок газа из России можно будет заменить сжиженным газом из других стран в краткосрочной перспективе.

Впрочем, заменить российский газ за два года – это мечты. За такое время невозможно спроектировать и построить терминалы для СПГ. Более реалистично, что немцам придётся покупать газ и нефть из России ещё 5, а то и 10 лет. Если, конечно, не брать в расчёт вариант «убиваем экономику и погружаем население в нищету назло Путину».

3. Нидерландам грозит не только затопление, но и другие природные катастрофы. Русофобия может довести голландцев до рукотворного землетрясения:

https://lenta.ru/news/2022/04/13/gasrisk/

Оператор газотранспортной сети Нидерландов Gasunie призвал правительство не закрывать гигантское месторождение газа в Гронингене на фоне повышенных геополитических рисков и зависимости от российских энергоресурсов. Третье по величине месторождение в мире планировали закрыть уже в октябре 2023 года из-за риска землетрясений, связанных с добычей газа. Об этом сообщает Bloomberg

Голландское правительство ранее заявило, что увеличит добычу газа до 4,5 миллиарда кубометров в год, хотя месторождение все равно придется закрыть в следующем году из-за сейсмических рисков. Кабинет министров отдает первостепенное значение безопасности жителей города и отмечает, что добывать газ в Гронингене небезопасно.