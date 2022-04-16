Мнение: Экипаж не виноват в гибели крейсера «Москва»…

Телеканал «Звезда» обнародовал видеозапись встречи главкома ВМФ адмирала Николая Евменова с экипажем гвардейского крейсера «Москва» (видео доступно здесь), которая прошла в Севастополе.

Судя по видеозаписи, матросы – живы, и здоровы настолько, что могут стоять в строю.

Главком ВМФ пообещал личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ России.

Выходит, что Минобороны не обмануло, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован и спасен. Ну, а раз главком пообещал прохождение службы, значит, следствие уже установило, что вины экипажа в гибели крейсера нет? Похоже, что настоящие виновники трагедии уже установлены. И это не члены экипажа. Так или не так?

Сегодня, видимо, уже можно сказать, что крейсер «Москва» затонул не так стремительно, как 25 ноября 1941года затонул линкор «Бархэм»:

—