Мнение: Цена вложений

В предыдущем посте мы пытались разобрать связь вложений и значимости.

Как обычно, все съехало в сторону лени и жадности

Многие обрадовались, что можно не вкладываться.

Вот одна комментатор (бывшая) написала:

“Жена хочет романтики в браке и начинает больше вкладываться в быт и заботу о семье. Её СЗ у мужа вырастет, но больше в отношении ресурсов Семьи и Экономики, а на романтику могут быть внутренние щипцы”.

Она взяла пример из поста и переделала.

Пример из поста звучал так.

“То же самое касается бытовых услуг со стороны женщины. Если женщина нравится и у мужчины есть мысли о совместном быте с ней, ее спонтанная помощь в уборке и приготовление еды будут ценными вложениями. Если же ни о каком быте с ней мыслей нет, ее активные бытовые услуги могут стать щипцами. Это не значит, что аккуратность женщины и умение готовить не будут вызывать симпатию. Это значит, что бытовые вложения со стороны женщины могут иметь обратный эффект для романтической сферы при низкой значимости”.

Некоторые комментаторы хуже ботов. Они меняют примеры из поста и считают, что получится годный комментарий. Но изменения их касаются всегда самой принципиальной части.

В моем примере у мужчины нет никаких мыслей о быте с женщиной, он совместного быта избегает, поэтому ее попытки втиснуться в его быт со своими услугами оказываются щипцами. В примере комментатора женщина занимается собственным бытом в собственном браке, а никакими не вложениями и тем более не щипцами.

Ученицы, как всегда, не видят разницы между женами и случайными знакомыми. У них это происходит по нескольким причинам. Во-первых, они ленивые и жадные, поэтому хотели бы в браке вести себя как на романтическом свидании. Во-вторых, им нравится обесценивать брак, причем и когда брак есть, и когда его нет. Когда есть, они хотят чувствовать себя свободными от брака, а когда нет, хотят чувствовать себя успешными, а не одинокими.

Все, кто подумали, что бытовые вложения при совместном быте бывают вредны, будьте уверены в своей жадности и лени.

Вложения сами по себе никогда не бывают вредны.

Вредны бывают щипцы, которые у жадный людей всегда появляются сразу после вложений, а часто и до.

Такие люди, сделав что-то для другого или просто подумав об этом, сейчас же ждут ответных вложений или требуют их.

Ответных вложений нельзя требовать и даже ждать ответных вложений нельзя.

Ответные вложения зависят от того, насколько ваши вложения оказались полезны и это право человека оценивать, полезны ли ваши вложения.

Вы можете рулить только своими вложениями (делать или не делать или делать иначе), а не вложениями человека.

Ответные вложения при подъеме вашей значимости гарантированы.

А значимость растет при двух условиях.

Ваши вложения должны: 1) быть полезны человеку , 2) не накладывать обязательств.

Если вы делаете для человека что-то полезное и при этом не грузите его обязательствами, ваша значимость для него растет.

Большинство людей поступают строго наоборот.

Они не делают другим ничего полезного, а если делают, то налагают максимальные обязательства. Причем очень часто обязательства, которые они налагают, касаются не области их вложений, а совсем другой, в которой с ними вообще не хотят взаимодействовать.

Почему значимость растет от полезных вложений?

Если ваше вложение полезно, человеку хочется еще и он пытается вместо временной связи создать постоянную.

Вам понравилась лекция или книга, вы ищете, что еще можно послушать и почитать у этого автора.

Вам понравился мастер в салоне красоты, вы записываетесь к этому мастеру еще, а если у него очередь, то записываетесь сразу на несколько процедур вперед, и не на одну процедуру, а на другие тоже. Более того, вы в этом салоне красоты начинаете пробовать и другие профили процедур с другими мастерами, предполагая, что если мастер так хорош, то и салон может быть хорош, включая других мастеров.

Вам понравилась публикация на канале ТГ или пост в ЖЖ, вы начинаете читать этот канал, этот блога, а так же другие публикации на этой площадке.

И если вы познакомились с кем-то приятным через Тиндер, теперь Тиндер – любимое ваше место знакомств, до тех пор, пока он несколько раз кряду вас не разочарует.

Если вам было приятно на встрече, вы хотели бы встретиться еще.

Нет ничего проще этой модели.

Положительный опыт вызывает желание его повторить, это простая функция нейросети – прокладывать и фиксировать постоянный маршрут, если опыт оказался успешным.

Поле можно представить как проекцию нейросетей – нейротопографию.

Хотя на самом деле это нейросети – проекция поля, они возникли в эволюции изначально как способ ориентации в пространстве, как возможность прокладывать тропинки, дорожки и рельсы.

Почему же с простой моделью столько путаницы у людей?

Из-за стремления использовать других людей как вещи.

Не обмениваться с ними, делая для них что-то полезное и формируя связи, а пытаясь просто взять, в лучшем случае – отнять силой или обманом.

Короны позволяют видеть свои права и свои возможности больше, чем они есть.

Поэтому люди либо просто тянут руку, либо дают что-то и требуют дать им в ответ.

Им кажется, что дать свое и потребовать чужое – это и есть нормальное взаимодействие.

Но нормальное взаимодействие выглядит совсем иначе.

Вы даете что-то и если оно полезно, человек разворачивается в вашу сторону, желая получить еще.

У него изнутри возникает стремление взаимодействовать с вами.

И рефлексируя это свое стремление, он ищет способ заинтересовать вас.

После этого следуют его предложения.

Как в песочнице, в три года, захотев играть с кем-то, вы показываете ему свои игрушки.

Увидев чужую игрушку, ребенок может попытаться ее взять, если он пока не настолько умен и воспитан, чтобы понимать, что у любой вещи есть хозяин и надо договариваться с ним.

Но увидев кого-то живого, с кем хочется играть, даже ребенок понимает, что просто взять его нельзя, и приказать ему играть тоже нельзя. Можно только вовлечь.

И чтобы условия были выгодными для вас, инициатива к сближению должна быть обоюдной.

Не вы должны просить играть с вами, желание должно возникнуть у обоих.

А инфантильные взрослые игнорируют этот момент.

Штурман отличается тем, что он все время сокращает путь, упраздняя клетки поля, где должен быть ход другого и выбор ходов другим. Он сам выбирает чужой ход и командует другому, как ходить, а иногда сам делает за другого ход.

Если Штурман что-то собирается дать, то он заранее объявит, что ему надо взамен.

А если он дал, то подразумевается, что ему за это должны.

Часто получается подкат с подставой, как если бы вам что-то всучили, а потом потребовали за это заплатить.

Штурман не видит разницы между этим и нормальным обменом.

Нормальный обмен – это когда вы предлагаете что-то и, если это кажется полезным для человека, он сам делает вам встречное предложение.

Штурманы считают, что это все слишком туманно и надо все прояснять.

Поэтому они, еще ничего не полезного не дав и не предложив, уже хотят получить гарантии, что им в ответ дадут то, чего они хотят.

Вот это те самые щипцы, которые снижают значимость.

Человек еще не получил ничего, а его уже принуждают высоко оценить это пустое место и заплатить за него.

При покупке вещей в магазине все иначе. Там человек сам выбирает вещь, которая ему нужна, видит ценник и сопоставляет свою потребность и цену.

В отношениях человек тоже сопоставляет свою потребность, предложение человека и цену, которую придется за это заплатить.

И мы с вами пытаемся научиться видеть процессы в поле: рефлексировать свои потребности, понимать потребности человека и формировать встречные предложения так, чтобы потребности человека разворачивались в вашу пользу.

В отличие от магазина, где продаются простые, неэксклюзивные вещи и цена их достаточно устойчива, пока устойчива экономика, в отношениях цена вложений может падать или расти в зависимости от СЗ.

Раньше я привлекала ваше внимание к этому феномену, рассказывая про хищников, которые могут поднимать цену на свои вложения до бесконечности. Рыбаки – нет, поскольку избегают разницы СЗ и ОЗ, а хищники – да.

Но многие рапаны решили, что если цена на вложения хищника может расти до бесконечности, то и они ничем не хуже, они сами назначат своим вложениям заоблачную цену и повесят себе на лоб ценник.

То есть представления, как именно растет цена вложений, нет.

У кого-то есть представление?

Кто-то расскажет?

Попробуйте, потом я сама расскажу. Тема на первый взгляд не военная, а с другой стороны самая военная и есть.