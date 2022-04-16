 

В Дубай со своим самоваром – Личное мнение

16.04.2022, 21:35, Разное
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Если раньше в Дубай летали некоторые наши девчули с целью подбомбить «сами знаете чем», то теперь туда рванули семейные убежать «сами знаете от чего».


Фото: istockphoto.com

Задумалась: а как вислые жопы «яжыматерей» будут сосуществовать с упругими задницами девчонок из арабских джетов?

Допустим, вывезла тётка, пришедшая к успеху в виде замужества, своего оладуха и потомство в ОАЭ. Прибилась к «песочнице» мамок на пляже, где они обсуждают консистенцию детского говна.

Все — размера М, нормальные такие женщины категории «анфакбл»: целлюлит второй стадии, немного варикоза, возраст — под или чуть за 30.


Фото: istockphoto.com

Тут же, под боком — 19-летние дубайские лапоньки со своим силикончиком, губками, шпагатиками, ноготочками и волосиками в местах, где они нужны, и абсолютнейшим их отсутствием в местах, где они неприемлемы.

И вот айтишник Серёжа, которого жена пригнала в Эмираты, видит всё это сексуальное великолепие, смотрит на свой самовар и думает.

Кстати: а что, по-вашему, он думает? Сами-то побаиваетесь находиться среди откровенно сексуальных женщин, из которых соблазн — так и прёт?

В каком состоянии жопа? К лету готова?

Только честно!

Источник: Лена Миро



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