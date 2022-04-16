Пойманного в Мариуполе британского наемника пообещали допросить в СК

Российские следователи допросят еще одного английского наемника Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщили в субботу в пресс-службе СК России.

«Следствие обязательно допросит очередного наемника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер – английский наемник, служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе», – говорится в сообщении в Telegram-канале СКР.

Сообщается, что Питер хочет домой и советует не приезжать воевать.

Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.

Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.

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