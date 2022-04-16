 

Российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием

16.04.2022, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В районе Одессы российская ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, сообщил в субботу, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

Также он добавил, что над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма, также ракетные войска и артиллерия РФ поразили 811 объектов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Российский бизнесмен в США: Мой отчим – босс мафии, работал на Путина и был отравлен

05.02 / Футболист «Порту» потерял сознание в столкновении с российским вратарем

02.07 / В Борисполе задержали мужчину, который в нижнем белье пытался провезти бриллианты на 2 млн грн – таможенная служба

12.09 / Оппозиция отпраздновала на улицах Минска день рождения Тихановской

16.10 / В Японии могут запретить вакцину Moderna для мужчин до 30 лет. Врачи утверждают, что она вызывает воспаление сердечной мышцы

10.07 / Группа врачей отправится на Байконур из-за вспышки коронавируса

29.09 / Самолет из Москвы вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за пассажирки

20.08 / В Кремле раскрыли детали визита Меркель в Москву

19.03 / Испания стала шестой страной в мире, где легализовали эвтаназию

20.03 / На автошоу в США пострадали десять человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика