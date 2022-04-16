Российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием

В районе Одессы российская ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, сообщил в субботу, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

Также он добавил, что над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма, также ракетные войска и артиллерия РФ поразили 811 объектов ВСУ.

—