 

Патриотический концерт «ZaРоссию» прошел в Барнауле

16.04.2022, 21:04, Новости дня
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Рок-концерт в рамках патриотического марафона «ZaРоссию» прошел в Барнауле, зрители пришли на мероприятие с символикой в виде буквы Z и российскими флагами.

Мероприятие устроили на площади Сахарова, где ранее на несколько суток перекрыли движение. В начале концерта горожан поприветствовала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. На площади  собралось очень много зрителей, по предварительным оценкам, около 5 тыс. человек. Многие пришли с символикой в виде Z и российскими флагами, говорится в Telegram-канале правительства Алтайского края.

Перед барнаульцами выступили группа «Фогель и Ко», поэт Игорь Караулов и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Позже на сцену вышла группа Uma2rman.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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