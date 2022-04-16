Николь Кидман моет волосы соком, а Сальма Хайек не умывается по утрам: экзотические секреты красоты голливудских звезд

Голливудским красоткам доступны любые средства для ухода за собой. Тем удивительнее слышать, что им не чужды обычные уходовые средства, которые и косметикой назвать сложно. Значит, они действительно работают эффективно, если мы продолжаем восхищаться красотой голливудских звезд.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон каждый день опускает лицо в ледяную воду на минуту, чтобы придать тонус и снять отеки.

Леди Гага

Знойная итальянка очень часто прибегает к простой хитрости: чтобы укрепить мышцы и изменить черты лица, она наносит по массажным линиям специальную ленту и ложится спать.

Хлоя Мориц

Красавица актриса всегда имеет увлажненную, подтянутую кожу лица. Секрет красоты прост – каждый день она втирает в лицо несколько капель оливкового масла.

Карди Би

Эксцентричная исполнительница всегда выходит в свет с идеальным макияжем. Чтобы добиться гладкости, Карди обязательно удаляет пушок на лице. И делает она это специальным лезвием.

Шейлин Вудли

Актриса Шейлин Вудли однажды шокировала своих поклонников откровением о том, что лишь раз в месяц моет голову. Ей нравится чувствовать текстуру жирных волос: под собственной тяжестью они легко укладываются и сохраняют форму долгое время. Конечно, здесь можно поспорить, ведь мы можем голову не столько для того, чтобы очистить волосы, а ради кожи головы. Большое скопление себума со временем приведет к закупорке волосяного фолликула, постепенному выпадению волос и облысению. Конечно, мы подозреваем, что актриса поделилась секретом красоты в шутку.

Джулианна Хью

Актриса славится своей белоснежной улыбкой. Некоторые отбеливают зубы в домашних условиях обычным древесным углем, но актриса советует использовать куркуму. Действует специя так же, но не оставляет темных пятен на деснах и языке.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Лаверна Кокс

Самый необычный секрет красоты поклонники выведали у Лаверны Кокс. Девушка моет кожу лица с помощью детского шампуня. Расчет такой: детский шампунь имеет очень нежную текстуру, в нем много натуральных компонентов, значит, он будет более бережно ухаживать за кожей лица, чем привычные нам пенки и гели.

Николь Кидман

Глядя на златокудрую красавицу, невозможно поверить, что она регулярно моет волосы соком. От природы Николь имеет рыжую шевелюру, и клюквенный сок всегда помогал ей поддерживать насыщенный цвет. Клюква содержит большое количество витамина С, который омолаживает волосы и удаляет старые чешуйки.

Марго Роби

Марго Роби покоряет всех своей великолепной улыбкой. А знаете ли вы, что вместо привычного нам бальзама для губ она использует детский крем против опрелостей? Он имеет более нежную, насыщенную структуру, и действует гораздо дольше привычных восковых бальзамов.