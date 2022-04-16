В Минобороны раскрыли истинные потери украинской армии и наемников

Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, – ложь.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», – цитирует ТАСС Конашенкова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.

—