 

В Минобороны раскрыли истинные потери украинской армии и наемников

16.04.2022, 20:50, Новости дня
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Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, – ложь.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», – цитирует ТАСС Конашенкова.

 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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