 

В Минобороны заявили о полной зачистке от боевиков всей городской территории Мариуполя

16.04.2022, 20:50, Новости дня
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Вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1500 человек, остатки неонацистской группировки заблокированы на «Азовстали», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов*»(запрещена в России), иностранных наемников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

По его словам, единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться.

Генерал напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, запрещенные в РФ нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники.

«Общая численность данной группировки составляла порядка 8 тыс. 100 человек. В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали», – сказал Конашенков.

Он добавил, что общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тыс. человек. Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек.

Ранее в Минобороны заявили, что безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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