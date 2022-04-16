 

Ракетные войска РФ уничтожили 317 украинских военных объектов

16.04.2022, 20:50, Новости дня
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Российские ракетные войска поразили 317 украинских военных объектов, высокоточными ракетами с воздуха поражены 15 объектов, среди которых шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе 274 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск», – цитирует РИА «Новости» генерала.

Он добавил, что оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск», – сообщил Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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