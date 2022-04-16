 

Мнение: Загнать в русские силой!

16.04.2022, 20:20, Разное
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(антинацизм Мардана)

Сергей МАРДАН, в быту Ключенков, который из кожи вон лезет в борьбе за звание самого любимого режимом профнацика страны, в своем канале проговорился о реальных целях «операции»:

«Когда на город Здолбунов будут падать бомбы и снаряды, мне никого не будет жалко. Ни этих простых работяг, которые буднично убирают обломки. Ни мирных прохожих, которые куда-то спешат по своим делам. Никого.
Им же все равно. И нам – все равно.
Они выписались из русских. А для того, чтобы записаться в русские обратно, всей Украине придется заплатить очень большую цену. И мне представляется, в этом есть большая справедливость. И то же самое я думаю, про жителей Харькова, Киева, Днепропетровска, Ровно и Ивано-Франковска».

Потрясающее по своей циничной и абсурдной откровенности высказывание. Вот оно, значит, ради чего всё, смерти и разрушения, глумление над целой страной! Всё делается, оказывается, ради того, чтобы принудить жителей Украины… стать русскими. Они, типа, захотели из русских выписаться – а мы приехали на танках и поставили на прямую наводку аж целый крейсер «Москва», чтобы сказать – нет, шалишь! Из русских выхода нет! «Но мы не хотим быть русскими! – Будете, твари!»

«Ешь жареную картошку! – Не буду! – Убью, гадина!»

Какой-то театр абсурда. Полная бессмыслица. Кошмарный сон. И у Мардана (сотрудника Раша Тудей и ведущего на радио КП) куча подписчиков, поклонников и единомышленников, и у всех нет даже подозрения, что дело, построенное на таких основаниях, заведомо безнадежно. Поскольку если что-то навязывается силой (даже жареная картошка), то оно в конечном счете воспринимается как ярмо и вызывает НЕНАВИСТЬ.

И я вот всё думаю: если тов. С.Ключенков с некоторых довольно давних пор везде и всюду называет себя Мардан – не значит ли это, что он выписался из русских?

Источник: Размышления вольного социолога



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