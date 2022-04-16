Мнение: Успешный запуск
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Искала письмо с примером, чтобы показать как быстро значимость и цена вложений падает от щипцов, нашла вот такое письмо.
Это пример г-маркетинга.
С какой-то площадки мне пришло, на которой я никогда ничего не проводила. Название площадки уберу.
Разберите это письмо сами.
Здесь щипцов, корон и багов больше, чем слов.
“Марина, привет!👋
На связи Ирина ****, проджект-менеджер ****.
Представьте: преддверие майских праздников.
Все куда-то выезжают на природу. Наслаждаются солнечными лучиками, общением с близкими и манящим запахом шашлыков.
Вы тоже. Это особенно приятно, когда в кармане у вас выручка с первого успешного запуска. И ощущение «У меня получилось!», которое ни с чем не спутать.
Но чтобы поймать его этой весной, нужно начинать готовить запуск примерно… вчера.
И если вы еще не занялись этим — сегодня последний день, когда вы можете присоединиться к уже стартовавшему потоку ***** Чтобы через 4-5 недель наслаждаться первыми результатами.
Я в деле!
Независимо от того, сами вы будете запускаться или с нашей поддержкой, хочу дать вам чек-лист по подготовке к запуску.
В нем 2 части.
Маркетинговая часть.
✅ Собрана аудитория.
✅ Запущены анкеты для сбора данных и проведены интервью.
✅ Выбрана тема продукта и формат продукта.
✅ Составлена воронка и выбран формат вебинара.
✅ Выбран канал трафика и рассчитан бюджет.
✅ Продуманы цепочки писем и скрипты продаж.
Техническая часть.
✅ Создан тренинг.
✅ Подготовлен продающий лендинг.
✅ Создан лендинг регистрации на вебинар.
✅ Настроена вебинарная комната.
✅ Настроены рассылки и трафик.
✅ Собран дашборд по вашему продукту.
Этот чек-лист родился благодаря опыту запусков и развития 1000+ онлайн-школ. И тщательному сравнению действий тех, кто смог быстро вырасти от 0 до 300 тысяч — 1+ млн рублей с теми, кто по сей день топчется на месте.
Пользуйтесь.
А если хотите подготовиться к запуску по нашим детальным инструкциям, присоединяйтесь к ***
Там по каждому пункту мы простыми словами расскажем, что и как делать. И дадим обратную связь, чтобы ваш запуск прошел успешно”.
Источник: Эволюция
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