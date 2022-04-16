Мнение: Успешный запуск

Искала письмо с примером, чтобы показать как быстро значимость и цена вложений падает от щипцов, нашла вот такое письмо.

Это пример г-маркетинга.

С какой-то площадки мне пришло, на которой я никогда ничего не проводила. Название площадки уберу.

Разберите это письмо сами.

Здесь щипцов, корон и багов больше, чем слов.

“Марина, привет!👋

На связи Ирина ****, проджект-менеджер ****.

Представьте: преддверие майских праздников.

Все куда-то выезжают на природу. Наслаждаются солнечными лучиками, общением с близкими и манящим запахом шашлыков.

Вы тоже. Это особенно приятно, когда в кармане у вас выручка с первого успешного запуска. И ощущение «У меня получилось!», которое ни с чем не спутать.

Но чтобы поймать его этой весной, нужно начинать готовить запуск примерно… вчера.

И если вы еще не занялись этим — сегодня последний день, когда вы можете присоединиться к уже стартовавшему потоку ***** Чтобы через 4-5 недель наслаждаться первыми результатами.

Я в деле!

Независимо от того, сами вы будете запускаться или с нашей поддержкой, хочу дать вам чек-лист по подготовке к запуску.

В нем 2 части.

Маркетинговая часть.

✅ Собрана аудитория.

✅ Запущены анкеты для сбора данных и проведены интервью.

✅ Выбрана тема продукта и формат продукта.

✅ Составлена воронка и выбран формат вебинара.

✅ Выбран канал трафика и рассчитан бюджет.

✅ Продуманы цепочки писем и скрипты продаж.

Техническая часть.

✅ Создан тренинг.

✅ Подготовлен продающий лендинг.

✅ Создан лендинг регистрации на вебинар.

✅ Настроена вебинарная комната.

✅ Настроены рассылки и трафик.

✅ Собран дашборд по вашему продукту.

Этот чек-лист родился благодаря опыту запусков и развития 1000+ онлайн-школ. И тщательному сравнению действий тех, кто смог быстро вырасти от 0 до 300 тысяч — 1+ млн рублей с теми, кто по сей день топчется на месте.

Пользуйтесь.

А если хотите подготовиться к запуску по нашим детальным инструкциям, присоединяйтесь к ***

Там по каждому пункту мы простыми словами расскажем, что и как делать. И дадим обратную связь, чтобы ваш запуск прошел успешно”.