Мнение: Коротко по Украине. 16.04.2022

Коротко по Украине. 16.04.2022

1. Мариуполь.

Завод им. Ильича освобожден. Помимо пленных, взяты трофеи. Завод серьезно пострадал в ходе боев, но вполне может быть восстановлен. Продолжаются бои в районе «Азовмаша». Большая часть Приморского района освобождена, но сопротивление там еще продолжается. Противник сконцентрировал оставшиеся силы на обороне «Азовстали», удерживая саму территорию «Азовстали», а также прилегающие к ней дома Левобережного района, где сейчас концентрируются силы для штурма завода. «Азовсталь» подвергается сильным бомбардировкам. Возможностей деблокировать остатки мариупольской группировки у ВСУ давно нет, от этих планов Генштаб ВСУ отказался еще в середине марта по военным соображениям.

2. Запорожье.

Линия фронта Каменское—Орехов—Гуляйполе остается неизменной. Интенсивных боевых действий тут не ведется, хотя стороны активно используют артиллерию и РСЗО. РФ активно занимается налаживанием железнодорожного сообщения, что облегчит снабжение группировки на этом направлении.

К востоку от Гуляйполе идут вялотекущие бои за отдельные поселки. Серьезных подвижек пока не отмечается. В области активно снимают украинские флаги и налаживают в меру сил работу новых органов власти.

3. Николаев.

Активных наступательных действий стороны пока не ведут, занимаясь в основном обменом ударами (артиллерия и РСЗО). Попытки ВСУ продвигаться к Херсону привели к большим потерям, и тут пока торжествуют тенденции к позиционности. ВС РФ методично работают по целям в самом Николаеве, нанося противнику большой урон. Также наносились удары в направлении Кривого Рога и Никополя для купирования активности противника. ВСУ пытались наступать в районе Новоронцовки, традиционно обстреливали из РСЗО и ОТРК Чернобаевку. Группировка сил с обеих сторон за последние недели тут выросла. Нельзя исключать активизации этого направления в ближайшие недели.

4. Одесса.

Без серьезных изменений. Десантных операций или «прорывов» из Приднестровья не ожидается. Часть сил одесского фольксштурма и одной из бригад перебросили на Николаевское направление. Использование противокорабельных ракет при поддержке НАТО осложнит для ЧФ выполнение задач в северо-западной части Черного моря, но вряд ли скажется на интенсивности пуска ракет по целям на Украине.

5. ЛНР.

В Попасной войска продвигаются вперед, контролируя часть центра города, противник упорно обороняется. Темпы продвижения в целом невысокие. Продолжаются тяжелые бои в южной части Рубежного и на окраинах Северодонецка

6. Марьинка—Угледар—Новомихайловка—Великая Новоселовка.

Большого продвижения в этих населенных пунктах пока нет.

7. Авдеевка.

В самой Авдеевке без изменений. Обычные позиционные бои в промке. К северу от Авдеевки бои шли в районе Новобахмутовки, Новоселки-2, Троицкого.

8. Славянско-Краматорская агломерация.

Противник готовится к долговременной обороне, подвергаясь систематическим ракетным, авиационным и артиллерийским ударам. Ставка делается на жесткую оборону городов при поддержке резерва сконцентрированного в районе Артемовска, Соледара и Красноармейска.

9. Харьков.

Без особых изменений. Бои — к северу и востоку от города. Поселки к северу от Харькова, а также северные окраины Харькова постепенно превращаются в аналог Мариуполя. Противник накапливает силы под Харьковом, чтобы помешать возможным операциям ВС РФ по окружению города. Гарнизон Чугуева также усилен.

10. Изюм.

Продолжается наступление ВС РФ в направлении Славянска и Барвенково. Противник бросает сюда основные резервы, которые постепенно тут перемалываются в ожесточенных боях. Как и ранее, у ВС РФ тут 3 пути — на Славянск, на Барвенково и на Павлоград через Лозовое. Ожидаемое большое наступление покажет, где именно собираются выйти к трассе Донецк—Павлоград.

В целом, можно говорить о продолжении оперативной паузы в ожидании начала масштабного наступления ВС РФ на Донбассе.

https://t.me/boris_rozhin/42820 – цинк

Плюс по заявлению Зеленского про Иловайск.

"Да, может быть Иловайск" (с) Зеленский

На самом деле, Иловайск уже случился.

Под Иловайском, согласно украинским же данным потери составили до 1000 человек убитыми + раненые+пленные. И этом считалось самым большим разгромом ВСУ с 2014 года.

В Мариуполе было окружено по украинским данным до 14,5 тыс. человек.

Из них обороняются до сих пор 3-3,5 тыс. Все остальные – убиты, ранены, попали в плен, пропали без вести, дезертировали или просочились малыми группами в Запорожскую область.

Уже сейчас масштаб разгрома Мариупольской группировки ВСУ в несколько раз превосходит масштаб разгрома под Иловайска.

Но официально это никто не признает, так как это будет означать, что даже при Порошенко ВСУ не терпели такого поражения, как при Зеленском.

https://t.me/boris_rozhin/42819 – цинк

1. Онлайн-трансляция событий на Украине продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

2. Ежедневный формат сводок по направлениям вернется с началом наступательной операции.

3. По вопросам разбана в Телеграме писать сюда https://t.me/boris_rozhin/35100 (я этим не занимаюсь – работает модератор)

—