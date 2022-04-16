Philip Morris начнет производство противокорабельных сигарет

В начале 2021 года американская табачная компания Philip Morris выиграла тендер Пентагона на разработку программы NGASW — Противокорабельное оружие нового поколения. Компания вместе c крупнейшим американским производителем оружия General Dynamics должна была создать сигареты, способные прожигать обшивку военно-морских суден. Об этом журналисты узнали только спустя полтора года из отчетов Пентагона перед Конгрессом.

Проект сигареты предполагает чрезвычайно высокую температуру тления окурка, что повредит корпус любого боевого снаряда и вызовет его детонацию. Такой эффект достигнут благодаря новому композитному материалу из висмута и углерода, из которого состоит начинка табачного изделия. Основным сценарием применения станет курение в неположенном месте, что по данным Пентагона является нормой во всех крупных мировых ВМС.

“Противокорабельные” сигареты не имеют единого бренда, они будут секретно производиться во вражеских странах под марками местных популярных сигарет. Основными местами сбыта станут портовые города вблизи военно-морских баз или мест постоянной дислокации флота. На программу NGASW Philip Morris получил от Пентагона 7 миллиардов долларов.

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