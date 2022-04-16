Наша Наташенька всех спасла – Личное мнение

Пока девки в ярости терзали сумки Шанель, не зная, что с ними ещё бы такого сделать (можно съесть, кстати), по Интернету стали разгуливать слухи, что и модный концерн Луи Виттон и бренды ему принадлежащие, не хотят продавать шмотки россиянкам.

Амбассадорки (послицы) и прочие неравнодушные граждане кинулись выяснять, насколько всё это соответствует действительности. Оказалось, враньё!

Можно, можно всё покупать! Вот так радость!



Кольцо видите? Счас я вас спасу, модные дамы. Фото: Соцсети

Оно и неудивительно, впрочем, ведь с сыном владельца LVMH живёт наша Наташенька.

Ну, как Наташенька? Достопочтенная филантропка Водянова — такой, кажется, у неё полный титул. Достопочтенная — от прошлого мужа. Филантропка — по зову души.



Фото: Соцсети

Разве кто-то вообще мог поверить, что Луи Виттон может что-то запретить подружкам Наташки? Шампанское, коньячок, сумочку. Сундуки, опять же. Духи производят? Ну, значит, и духи тоже.

Лично я уверена, что Водянова грудью, вскормившей троих или четверых детей, встала бы на защиту модных женщин России.

Пришла бы к мужу и ка-а-ак дала бы ему за такие санкции! Как бы затем сказала: не смей даже думать об этом! Ни-ни! И дала бы для профилактики дурных мыслей ещё раз.

Короче, ещё какое-то время модные дамы могут лежать под пледами в сундуках. Спите спокойно, гражданки с тонким вкусом к роскоши, пока это не запрещено!

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