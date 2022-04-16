В СПЧ высказались о планах Польши снести памятники советской эпохи

Набирающая оборот ненависть к русским, стремление забыть все хорошее, что они сделали в культуре, науке – везде, это путь в очередной человеческий ад, сообщила член СПЧ, журналист Ева Меркачева. Так она прокомментировала планы Польши снести около 60 памятников советской эпохи.

«В Институте национальной памяти Польши заявили, что планируют уничтожить около 60 памятников советской эпохи. Это памятники воинам-освободителям. В Германии несколько памятников советским солдатам были недавно осквернены. Зачем бороться с историей? Что это даст и полякам, и немцам? Вряд ли это спасет, от чего бы то ни было. Это просто посеет очередное семя ненависти между народами. Никто никогда не спорил с тем, что Красная армия освободила один из самых страшных фашистских лагерей на территории Польши Освенцим, с тем, что в Польше погибло 600 тысяч солдат», – приводятся слова Меркачевой в Telegram-канале СПЧ.

Журналист напомнила о чудовищных исторических моментах, которые не принято вспоминать любой стране.

«Взять хотя бы Волынскую резню – в 1943 году боевиками УПА*(запрещена в России) во время изгнания из Волыни местных поляков было убито около 100 тысяч человек, включая женщин, стариков и детей. Но должны ли народы нести веками, передавать на генетическом уровне ненависть за все, что сделали их предки? Или все-таки им стоит беречь память о хорошем? Ответ для многих очевиден», – считает правозащитник.

«Не все люди мерзавцы», – это фразу сказал великий польский педагог Януш Корчак, когда ему предложили выйти из вагона, бросив детей, которых отправляли в лагерь смерти. Корчак не бросил. Он вошел, неся на руках детей, и окруженный детьми, в газовую камеру и до последнего рассказывал им сказки», – напомнила историю Меркачева.

«Набирающая оборот ненависть к русским, стремление забыть все то хорошее, что они сделали в культуре, науке – везде, это путь в очередной человеческий ад. Да и с кем таким образом вы боретесь, дорогие европейцы? Помните: «Не все люди – мерзавцы», – отметила член СПЧ.

Ранее жители Украины раскритиковали снос памятника-стелы в честь советских воинов в городе Стрый Львовской области.

До этого в Ужгороде снесли памятник в честь воссоединения Украины с Россией.

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