Объявленные персонами нон грата дипломаты РФ покинули Францию
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Самолет с объявленными Францией персонами нон грата сотрудниками посольства РФ в Париже вылетел в Россию, сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Париже Александр Макогонов.
«По договоренности с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата. Самолет вылетел», – цитирует ТАСС Макогонова.
Ранее МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов.
Напомним, РФ в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
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