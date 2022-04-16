 

Объявленные персонами нон грата дипломаты РФ покинули Францию

16.04.2022, 19:20, Новости дня
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Самолет с объявленными Францией персонами нон грата сотрудниками посольства РФ в Париже вылетел в Россию, сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии в Париже Александр Макогонов.

«По договоренности с французской стороной был организован рейс для вывоза сотрудников посольства, объявленных персонами нон грата. Самолет вылетел», – цитирует ТАСС Макогонова.

Ранее МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов.

Напомним, РФ в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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