Мнение: Стрим №3 – Когда наступит крах

Вчера поговорили как-то особенно душевно, стрим в итоге затянулся даже больше, чем на 3,5 часа. Думаю теперь, что надо все-таки делать из него нарезки и выкладывать по отдельности – типа ответы на самые интересные вопросы. Или точнее – самые интересные ответы на вопросы.

А обсуждали основное – есть ли у нас, как у страны, в запасе полгода или год, чтобы вести “позиционную войну” с Украиной и со всем окружающим миром заодно… или же все закончится гораздо раньше.