 

Мнение: Стрим №3 – Когда наступит крах

16.04.2022, 18:45, Разное
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Вчера поговорили как-то особенно душевно, стрим в итоге затянулся даже больше, чем на 3,5 часа. Думаю теперь, что надо все-таки делать из него нарезки и выкладывать по отдельности – типа ответы на самые интересные вопросы. Или точнее – самые интересные ответы на вопросы.

А обсуждали основное – есть ли у нас, как у страны, в запасе полгода или год, чтобы вести “позиционную войну” с Украиной и со всем окружающим миром заодно… или же все закончится гораздо раньше.

Источник: Размышления вольного социолога



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