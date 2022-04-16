 

Во Львове с мемориала «Холм славы» демонтировали советскую звезду

16.04.2022, 17:45, Новости дня
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Советскую звезду и знак «серп и молот» демонтировали с мемориала «Холм славы» в честь советских воинов, освобождавших город в годы ВОВ.

Об этом рассказал заммэра Львова Андрей Москаленко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), где разместил видео демонтажа, передает РИА «Новости».

«Холм славы» – мемориал во Львове в честь советских воинов, участвовавших в освобождении города в 1944 году.  

Ранее сообщалось, что во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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