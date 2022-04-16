У берегов Гонконга на нефтяном танкере произошел взрыв

Взрыв произошел в субботу на борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга, в результате инцидента погиб один человек, еще шесть членов экипажа пострадали.

Произошел инцидент около 16.00 по местному времени (11.00 мск) примерно в 300 км от города, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание South China Morning Post.

На место происшествия государственная летная служба направила два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших. Один из них скончался по дороге в больницу, еще трое находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами.

Сейчас установляется причина взрыва.

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