 

На Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того» оружия

16.04.2022, 17:45, Новости дня
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Европа поставляет Украине «не то оружие» и доставка осуществляется слишком долго, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», – написал он на своей странице в Twitter, передает РИА «Новости».

При этом он потребовал предоставить Украине необходимые вооружения «сейчас, а не через месяц».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине.

До этого на Западе заявили о проблемах с обороноспособностью из-за поставок Украине.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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