Мнение: Новые девяностые

Как я и предсказывал, бумага всё. Перестала быть дефицитом. Живительный капитализм разобрался с покупкой и производством хлората натрия, так что цены уже почти вернулись обратно. Если на пике ажиотажа пачка бумаги стоила 2000 рублей, то сейчас я уже вижу предложения дешевле 400 рублей — ровно столько бумага и стоила до санкционной агрессии США.

Также теперь у нас продаётся ещё и крафтовая эко-бумага, без отбеливателя, слегка бежевая. Она стоит немного дешевле, и я уверен, что многие будут осознанно брать именно её — из эстетических соображений.

На днях один известный политик заявил, будто в России не делают «даже гвозди». Производители гвоздей удивились — в России, разумеется, производят гвозди, преимущественно рядом с большими металлургическими комбинатами. НЛМК, ММК, Северсталь… Вот, к примеру, только один из многочисленных производителей:

https://www.ozon.ru/brand/nlmk-metiz-100142846/

Ну, серьёзно, давайте включим логику:

1. Своё производство стали в России есть.

2. Квалифицированные рабочие в России есть.

3. Электричество в России дешёвое.

4. Купить станки, в том числе и отечественные — не проблема.

Проблемы у производителей гвоздей не технологические, а сугубо денежные. К примеру, получить хорошие цены на проволоку нужного для гвоздей сорта получается не всегда. Также давит импорт из Китая — у нас нет жёстких стандартов на гвозди, поэтому строительные магазины часто предпочитают закупать вместо нормальных русских гвоздей разную низкокачественную дрянь, которая стоит чуть дешевле. Покупатели-частники злятся, но в любимый строительный гипермаркет всё равно идут.

Сейчас, когда вопросы импортозамещения стали более острыми, российские производители гвоздей резко наращивают объёмы выпуска, начинают работать в две-три смены. Спрос появился, так что владельцы предприятий, для которых производство гвоздей раньше было побочным бизнесом, закупают новое оборудование и спешно расшивают все застарелые проблемы. В этом им помогают чиновники, которые трудятся над решением организационных проблем по 12 часов в день. Со сталью, кстати, тоже стало резко лучше — нашим сталеварам стало гораздо сложнее продавать сталь в Евросоюз, поэтому они теперь с большей чуткостью слушают внутренних потребителей.

По всей России у инвесторов сейчас горят глаза, они бегают с пачками денег в руках и выбирают конкретные направления для строительства новых заводов. Огромные сектора рынка стоят полупустыми и ждут, когда бизнесмены сделают на них состояние, удовлетворив появившийся спрос. По сути, Россия получила новые девяностые — только такие, какими они должны были бы быть, если бы назревшие реформы проводили без участия американских советников. Возможности для бизнеса сейчас есть, причём значительно большие, чем 30 лет назад, а вот жестокие побочки в виде бандитизма, инфляции и разрухи отсутствуют. Отличное время для тех, кто готов делать что-то полезное для страны.

К примеру, сейчас у нас проявился дефицит контейнеров. Вся логистика в мире построена на стандартных морских контейнерах, и Россия не исключение: в контейнерах мы получаем товар из-за рубежа, в контейнерах мы перегружаем его в вагоны или на грузовики, в контейнерах мы везём его на завод или оптовый склад.

Морской контейнер, он же ISO-контейнер или универсальный контейнер, представляет собой крепкую металлическую коробку стандартных размеров. Каждый контейнер имеет свой уникальный номер, также контейнер должен укладываться в нормативы по прочности и весу.

Делать такие контейнеры довольно просто — режешь листы металла, гнёшь их, дырявишь, свариваешь вместе, и всё, контейнер готов. Выгоднее производить контейнеры на большом заводе, но можно и в маленьком полукустарном цеху.

А теперь цифры. Сейчас рынок ожидает, что примерно половина контейнерного парка будет потеряна. Чтобы сохранить прежние объёмы перевозок, надо будет где-то найти 200-300 тысяч контейнеров, при этом в России делают только 10 тысяч контейнеров в год. Представляете, во сколько раз смогут нарастить производство контейнеров наши заводы?

https://www.forbes.ru/biznes/462447-transportnaa-otrasl-rossii-mozet-poterat-do-poloviny-i-bolee-kontejnernogo-parka

Понятно, что где-то дефицит закроют импортом, так как товар нужен прямо сейчас, а пока заводы построят, пока они выйдут на плановый объём производства, пройдёт время. Но спрос на российское всё равно вырастет очень сильно. В том числе и потому, что наш бизнес наконец-то осознал: иностранцы ненадёжны, с ними может что-нибудь произойти в любой момент. А вот если ты покупаешь комплектующие на российских заводах, ты можешь быть уверен, что никакие санкции не смогут нанести твоему производству критический ущерб.

И, кстати, раз уж мы заговорили про контейнеры. Дефицит контейнеров неизбежно выльется в рост стоимости перевозок. Импорт подорожает и, следовательно, отечественные товары на несколько лет получат дополнительное преимущество — их доставка будет значительно дешевле.