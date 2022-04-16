Марин Ле Пен пообещала воссоединить единый народ Франции и Бельгии в случае победы на выборах

Выступая на предвыборном митинге в Амьене, Марин Ле Пен сделала заявление относительно будущего Бельгии. Кандидат в президенты раскритиковала существующее бельгийское государство и усомнилась в существовании отдельного бельгийского народа в принципе. Кандидат в президенты пообещала избирателям привести Францию к метаисторической справедливости и былой славе.

“После поражения Наполеона, голландцы отторгли у нас земли, которые тогда назывались Малофранцией. Понимая, что рано или поздно мы бы пришли обратно за этими территориями, пруссаки и голландцы решили срежиссировать так называемую Бельгийскую революцию, которая привела к обретению Бельгией независимости. Однако на самом деле, эта территория никогда не была суверенным государством, все бельгийские короли представляли из себя марионеток и шуток, управляемых из Нидерландов и Германии. Более того, немцы дважды использовали эту территорию как плацдарм для нападения на Францию в двух мировых войнах”, – заметила политик.

Она обвинила французские власти безучастии к будущему народа, что в итоге привело к германизации Бельгии.

“В течении всего ХХ века идеологи бельгийского национализма из Германии и Нидерландов взращивали на севере от наших границ целую Анти-Францию, пропитывая отторгнутую часть нашего народа германизмом и искусственной национальной идентичностью. Так называемое бельгийство – идеология, несущая экзистенциальную угрозу для нашей страны, с которой мы должны покончить. Я думаю, что у вас не должно быть сомнений в том, что французы и малофранки – один народ. При моём президентстве Франция будет добиваться дегерманизации и реинтеграции Малофранции”, – заключила Ле Пен.

Её речь сопровождалась продолжительными овациями и аплодисментами, после чего люди стали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес Бельгии.

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