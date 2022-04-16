Мнение: О ситуации на фронтах (с)

От нашего корреспондента Вадима Гончарова из Фейсбука:

“Наконец-то приходят интересные новости.

Илон Маск начал наступление на Твиттер с целью его децензуризации, депрогрессивизации и восстановления свободы слова. К утру 15 апреля окраины Твиттера частично перешли под его контроль. Вечером того же дня сводный механизированный отряд рептилоидов, при финансовой поддержке саудовского принца Аль Валида бен Таляля Аль Сауда перешёл в контрнаступление и лишил Маска статуса крупнейшего акционера Твиттера.

Глобальная прогрессивная общественность проводит ускоренную мобилизацию пундитов, под лозунгами: “Ни шагу назад, гейткиперство в опасности!” “Маск – новый Гитлер”, и “Какая ещё свобода – даже не думайте!”

Не отключайтесь, следите за новостями!” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)

Для тех, кто все пропустил: тут ведь в самом деле идет огромная невидимая “битва за Твиттер” (та самая соцсеть, которая в свое время забанила Трампа и удалила навсегда его аккаунт, даже не посмотрев, что он был на тот момент действующий президент США). Так вот с месяц назад Твиттер решил взять штурмом Илон Маск. Для начала он за 3 миллиарда баксов купил 9% акций Твиттера на бирже и стал его самым главным миноритарным акционером. Но для контроля этого было, конечно, недостаточно – а Маск как раз провозгласил, что он идет, чтобы “перезапустить Твиттер” и установить там “настоящую свободу слова”.

Вещь, конечно, абсолютно революционная, но Маск, как казалось, мог себе это позволить, так как у него на сегодня вообще первое в мире состояние – 200 с чем-то миллиардов.

Поэтому, купив 9%, Маск не остановился и выкатил уже по-настоящему крутое предложение – что он готов стать единоличным владельцем Твиттера и готов выкупить у всех акционеров их акции. На это он приготовил уже 40 млрд. баксов; то есть Маск предложил каждому держателю акций Твиттера, что он купит у него его пакет с премией в 30 с лишним процентов к его текущей биржевой цене. Поди плохо? Плюс 30% в валюте?!

Был у Маска припасен и “кнут”. Он пригрозил, что если к его предложению отнесутся без должного понимания – он тогда выкинет на рынок свой только что приобретенный пакет в 9% обратно. А такая одномоментная продажа почти 10% всех акций наверняка пошатнет котировки, т.е. в случае отказа акционеры, наоборот, потеряют от цены своих акций 30% или даже больше.

Я думал, что Маск победит. Все-таки 40 млрд. баксов зараз – сумма сногсшибательная, тем более – за какой-то убогий твиттер. Но я действительно недооценил рептилоидов (читай – англичан вместе с Демпартией). Они в этот раз стали действовать под маской саудитов! Ну еще бы: Твиттер сыграл огромную роль в том, что Трамп стал президентом – и поэтому теперь эти ребята не собираются повторять ошибок и не отдадут контроль за ним в чужие руки.

Что сделает Маск? Похоже, поднимать ставки дальше бессмысленно – у саудовского принца хватает миллиардов, и он работает “под заказ”, это очевидно. Но по крайней мере Маск заставил ящеров чуть-чуть показаться над поверхностью.