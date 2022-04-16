Оказался не урод! – Личное мнение

Позавчера, гуляя, я забежала в маленькую кофейню, чтобы купить стаканчик кофе. За прилавком стоял чудовищно некрасивый парень.



Фото: istockphoto.com

Он делал всё вяло, медленно. Я злилась. А потом вдруг поняла, что парень этот вообще не урод.

Правильные черты лица. Тонкий нос. Высокий лоб, красивые кудрявые волосы. Редко бывает, что к чертам лица — не придраться. Однако всё портили прыщи по коже.

Если бы парень так не тормозил с моим кофе, то в первые пять минут я бы так и осталась при мнении, насколько он некрасив.

Надо же, думала я, пока он вяло варил мне кофе, так сильно внешность, общее впечатление не испортил бы кривой нос или губы. А вот нечистая кожа — всё испортила настолько, что первое впечатление от человека — отталкивающее.

При этом, чтобы исправить тот же нос, нужна операция, реабилитация, восстановление и куча денег на это. А чтобы привести в порядок кожу, нужно лишь желание и правильная косметика.

Ну, с желанием и мотивацией я помогла, теперь подскажу и правильные средства.

Ustinov Cosmetics — это реальная работающая косметика.

90% всяких средств от акне работают только в стадии ремиссии. Продукция же Ustinov Cosmetics борется с первопричиной акне — в этом её принципиальное отличие от большинства остальных косметологических средств.

В составе Ustinov Cosmetics — дорогие действующие вещества (активы), которые не всегда встретишь в составах даже люксовых марок. Пусть Ustinov Cosmetics — не самая дешевая косметика, но её реально сметают с полок, потому что она эффективна.

Эффективность Ustinov Cosmetics сравнима с действием профессиональных лечебных препаратов для лечения акне но без их побочных эффектов!

91% использовавших людей отметили, что сыворотка Ustinov Cosmetics работает лучше их привычной косметики. 6% не смогли сказать определенно, всего 3% сыворотка однозначно не подошла.

Откуда такая эффективность? Дело в том, что с любой проблемой всегда борются активные вещества, которых в составе Ustinov Cosmetics до 20%, тогда как в большинстве косметологических средств нормой считается процентов шесть-восемь.

Да, Ustinov Cosmetics стоит дороже вазелино-крема. Но зато и действительно помогает, потому что в ней есть баланс и те активные действующие вещества, которые реально работают.

Например, азелаиновая кислота, которая борется с бактериями, вызывающими акне. Это единственное средство, которое доказано препятствует развитию прыщей. Большинство других производителей косметических средств от акне используют ниацинамид, цинк и прочие вещества, которые помогают только в ремиссии.

Если причиной конкретно вашего состояния кожи является не гормональный сбой (что требует профессионального лечения у врача), то Устинов готов вернуть деньги каждому, кто купил его средство и не избавился от акне при соблюдении его личных рекомендаций (см. ниже личный контакт создателя).

Ustinov Cosmetics создаётся в тандеме москвича Никиты Устинова как руководителя, идеолога и специалиста по связям с клиентами, и талантливого косметического химика-технолога Оксаны Ивановой.

В составе средств Ustinov Cosmetics — только на 100% безопасные, эффективные и натуральные действующие вещества. В составе сывороток — морской коллаген, который наиболее близок по своей структуре к человеческому. Максимально эффективно проникает в глубокие слои кожи, увлажняет, омолаживает, разглаживает кожу, ускоряет регенерацию. Создает защитный влагоудерживающий слой, благодаря которому кожа долгое время остаётся увлажненной.

Вся косметика, которую вообще-то Никита Устинов изначально создавал лично для своей жены — это понятные, простые, но действительно работающие средства. Он обратил внимание, что у жены на полках много уходовой косметики, но мало понимания, какие ингредиенты работают и что подойдёт конкретно ей.

Постоянный поиск эффективного средства методом проб и ошибок, отнимающий огромное количество времени, нервов и денег, привёл к тому, что Устинов создал линию, которая эффективна для его жены. А потом просто решил поделиться созданными составами с широкой публикой.

Ключевое отличие подхода Устинова — прямое личное общение с каждым клиентом и понимание каждого своего потребителя. Он лично отвечает на вопросы покупателей на Вайлдберриз и консультирует в соцсетях бренда. Смотрит на проблему и её решение, в первую очередь — с точки зрения потребителя.

Производство косметики ведётся на крупной контрактной косметической фабрике в Королёве — там же «разливают» средства для нескольких мировых брендов, а также многих крупных отечественных марок косметики.

В общем, помните, что состояние кожи — это ваш выбор. Сделать её, если не идеальной, то очень хорошей, вполне реально.

С удовольствием рекомендую действительно работающие средства от акне линии Ustinov Cosmetics — заказать их можно легко на Вайлдберриз.

А как вы оцениваете состояние своей кожи — от 1 до 10, где 10 — идеал?

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