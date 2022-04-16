Мнение: Увязка

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, урегулирование в Йемене и работу в рамках ОПЕК+.

Весьма любопытный набор тем. Любопытен он включением в круг вопросов Йемена. Вот как раз Россия к событиям в Йемене точно никакого отношения не имеет. Никакой политики у современного Кремля там не было, и даже если предположить, что остались какие-то связи и отношения советских времен (а в силу возраста большая часть этих связей уже благополучно скончалась от старости), то они все равно касаются Южного Йемена. А вот Йемен Северный, который и доставляет головную боль Саудовской Аравии — это вот точно не к Путину.

Тем не менее тема затронута. И единственное объяснение этому: Путину настоятельно рекомендовано пообщаться на эту тему с иранскими товарищами. Они-то как раз к северным территориям Йемена имеют самое непосредственное отношение. А чтобы подстегнуть желание Кремля звонить иранским партнерам и поднимать вопрос, в увязке с ним и рассматривается ситуация вокруг Украины и особенно работа в рамках ОПЕК+.

Пока Саудовская Аравия держит себя в рамках строгого нейтралитета, что в обстановке, когда немалая часть стран прямо осуждает или неодобрительно относится к происходящему на Украине, можно считать огромным достижением и почти выражением дружбы.

Но дружбу нужно заслужить. Поэтому кронпринц и рекомендует Путину слегка напрячься и выдать результат, чтобы нейтралитет Саудовской Аравии продолжался и далее.

Если через какое-то время прозвучит официальное сообщение о контактах России и Ирана, где будет затронута тема йеменского урегулирования, это будет означать, что Кремль вынужденно отрабатывает свои печеньки перед саудовским кронпринцем. Дожились — теперь нам саудиты рекомендуют и ставят условия.

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