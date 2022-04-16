 

Приложение ЮMoney исчезло из Google Play

16.04.2022, 16:10, Новости дня
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Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, но установленное ранее продолжает работать, сообщили в компании.

«Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале ЮMoney, передает РИА «Новости».  

Пользователи Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в Google Play. В компании призвали не удалять уже установленное приложение. Скачать новое можно на официальном сайте компании.

«Также все возможности ЮMoney по-прежнему доступны в веб- и в мобильной версии сайта», – добавили в компании. 

Ранее сообщалось, что из App Store пропало приложение Альфа-Банка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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