Приложение ЮMoney исчезло из Google Play

Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, но установленное ранее продолжает работать, сообщили в компании.

«Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале ЮMoney, передает РИА «Новости».

Пользователи Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в Google Play. В компании призвали не удалять уже установленное приложение. Скачать новое можно на официальном сайте компании.

«Также все возможности ЮMoney по-прежнему доступны в веб- и в мобильной версии сайта», – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что из App Store пропало приложение Альфа-Банка.

—