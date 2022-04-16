Приложение ЮMoney исчезло из Google Play
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, но установленное ранее продолжает работать, сообщили в компании.
«Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале ЮMoney, передает РИА «Новости».
Пользователи Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в Google Play. В компании призвали не удалять уже установленное приложение. Скачать новое можно на официальном сайте компании.
«Также все возможности ЮMoney по-прежнему доступны в веб- и в мобильной версии сайта», – добавили в компании.
Ранее сообщалось, что из App Store пропало приложение Альфа-Банка.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет