 

Медведев с иронией отреагировал на идею уничтожения спутников Starlink

16.04.2022, 16:10, Новости дня
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Фейки создают альтернативную вселенную, идею уничтожения спутников Starlink, опубликованную на фальшивом сайте «Единой России», исполнять пока рано, но можем и рассмотреть, пошутил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про «ЕР» платят прямо из Госдепа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также с иронией отметил, что идея уничтожения спутников Starlink свежая: исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим

Ранее утром на фальшивом портале, замаскированном под сайт партии «Единая Россия», появилось ложное сообщение, что Дмитрий Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink, Роскомнадзор позднее заблокировал этот сайт, его IP адрес был зарегистрирован в США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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