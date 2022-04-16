Медведев с иронией отреагировал на идею уничтожения спутников Starlink

Фейки создают альтернативную вселенную, идею уничтожения спутников Starlink, опубликованную на фальшивом сайте «Единой России», исполнять пока рано, но можем и рассмотреть, пошутил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про «ЕР» платят прямо из Госдепа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также с иронией отметил, что идея уничтожения спутников Starlink свежая: исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим

Ранее утром на фальшивом портале, замаскированном под сайт партии «Единая Россия», появилось ложное сообщение, что Дмитрий Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink, Роскомнадзор позднее заблокировал этот сайт, его IP адрес был зарегистрирован в США.

—