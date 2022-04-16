 

Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению

16.04.2022, 16:10, Новости дня
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Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться, поэтому подлежат только уничтожению, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, – они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», – цитирует ТАСС Пушилина.

В Минобороны сообщили, что войска РФ и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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