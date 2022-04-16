Fox News – пытаясь вернуть свободу слова в Twitter, Маск рискует всем

Американский истеблишмент перепуган: предприниматель Илон Маск хочет приобрести все акции Twitter и, возможно, покончить с цензурой на этой онлайн-площадке, передаёт Fox News. Господствующие СМИ призывают предотвратить сделку «во имя демократии». Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, власти США уже начали расследование в отношении бизнеса Маска, очевидно, угрожая раздавить его за попытку разрушить их информационную монополию.

Бросив вызов монополии на высказывания, не только в Соединённых Штатах, но и в мировом масштабе, в Twitter, на центральной платформе для идей, Илон Маск рискует всем, что у него есть. Его многочисленные предприятия пересекаются с правительствами по всему миру. С правительствами, не поддерживающими эту инициативу. Они могут раздавить его просто за то, что он высказал эту идею. То есть он пошёл ва-банк. Надо пойти ва-банк, чтобы даже просто сказать что-то подобное.

В Twitter знают, что он полон решимости. Поэтому они настолько огорчены. Вот что писал репортёр Bloomberg ещё до того, как Маск сегодня предложил недружественное поглощение, цитирую: «Настроение среди работников Twitter более чем стрессовое», сотрудники, цитирую, «работают вместе, чтобы помочь друг другу преодолеть эту неделю». Вот какая это угроза!

Нельзя не задаться вопросом: что же это за компания такая — Twitter? Акции компании только что подскочили на 30 процентов — это случилось, когда Илон Маск впервые купил их активы. Очевидно, что это не одна из тех компаний, цель которых — зарабатывать деньги. Это компания существует для того, чтобы подвергать цензуре высказывания. В этом вся её цель.

Администрация Байдена, определённо, это понимает. Она уже предприняла шаги, чтобы запугать Маска и заставить его отступить. Корреспондент Fox Business Чарли Гаспарино сегодня сообщал, цитирую: «В то время как Илон Маск предлагает купить остальные акции Twitter, источник в судебной системе рассказал Fox Business, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции начали, как он выразился, «совместное расследование» множества нормативно-правовых проблем Маска, главным образом связанных с Tesla».

Другими словами, пригрози, что разрешишь людям свободно высказываться, и мы раздавим твои предприятия! Такое поведение под стать стране третьего мира.

В газете The Washington Post, также принадлежащей одному из богатейших людей мира, Макс Бут горячо поддерживает мысль о том, что Илона Маска надо остановить. По его словам, Илону Маску надо заткнуть рот во имя демократии! Цитирую: «Меня пугает то, что может произойти с обществом и политикой, если Илон Маск приобретёт Twitter. Похоже, он верит, что в социальных сетях можно всё. Чтобы демократия выжила, нам нужно больше модерации контента, а не меньше».

Правда? То есть для выживания демократии надо, чтобы граждане демократической страны меньше говорили, осторожнее выражали своё мнение, заткнулись? О какой демократии мы говорим? Не о демократии в понимании афинян или основателей нашей страны. «Демократия» — это эвфемизм, означающий «вашей страной должна управлять наша мафия, ради нашей выгоды».

Профессор журналистики по имени Джефф Джарвис пояснил сегодня в Twitter, что тирания — это когда режим не может подвергать цензуре собственных граждан. Цитирую: «Сегодня в Twitter атмосфера, как в последний вечер в берлинском ночном клубе на закате Веймарской республики». Другими словами, если вы за свободу слова в Twitter, то вы нацист.

Ведущий CNBC Джо Кёрнан чётко понимает, что происходит. Если Twitter будет открытым, это значит, что люди, которым платят за цензуру в отношении пользователей Twitter, потеряют свои возможности, свой статус опекунов свободы слова. Посмотрите.

ДЖО КЁРНАН, ведущий CNBC: Кто этот парень из Антидиффамационной лиги, Эндрю? Это его худший ночной кошмар! Кажется, Джонатан Гринблатт. Знаете, если он (Маск. — ИноТВ) будет единоличным владельцем, это будет как приглашение делать что хочешь. Думаю, это будет… Наверное, Оранжевый Человек* вернётся. И… это невероятно!

Он совершенно прав. Опять-таки, невозможно преувеличить, какая это угроза. Не только для людей, занимающих влиятельные политические посты, но и для всей вселенной некоммерческих организаций, которая существует, процветает и богатеет, поддерживая их с помощью цензуры и пропаганды.

Итак, организации вроде Антидиффамационной лиги или Media Matters берут деньги за то, чтобы подвергать людей цензуре. Они выпускают какой-нибудь доклад, в котором называют вас расистом, а затем социальные сети вас банят. Илон Маск заявляет: «Нет, у людей должна быть возможность говорить свободно». Это означало бы, что организации вроде Антидиффамационной лиги или Media Matters больше не смогут контролировать чужие высказывания. Поэтому СМИ и эти НКО должны не дать этому случиться.



Дата выхода в эфир 14 апреля 2022 года.

* Распространённое в США ироничное обозначение Дональда Трампа (прим. ИноТВ).