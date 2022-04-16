 

Первое отделение Сбербанка откроется в Крыму в 2028 году

16.04.2022, 15:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Совет директоров крупнейшего российского банка единогласно поддержал инициативу Германа Грефа о внесении изменений в программу “Сбер-2030”. К 2026 году планируется установить дополнительные пять тысяч банкоматов по всей России, а в 2028 первое отделение Сбербанка будет открыто в Крыму. 

“Наши офисы – это не просто помещение, это часть экосистемы. Мы должны быть уверены, что в отделении работают квалифицированные специалисты и есть всё необходимое для обслуживания граждан на должном уровне. Именно поэтому мы так ответственно подошли к началу работы “Сбера” в Крыму. Уже через 6 лет в Севастополе и других городах полуострова появятся наши офисы”, – заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Согласно утверждённому плану, в 2028 году в Крыму будут открыты два отделения, а к 2034 году крымчан будут обслуживать уже 10 офисов старейшего банка России. Как нам стало известно, в ближайшее время о планах начать работу на полуострове объявят и другие российские банки. В 2030 году в Крыму появится первые отделения ВТБ и “Открытия”. 

В Сбербанке уточнили, что озвученная дата является предварительной, и в случае существенного изменения геополитической обстановки может сдвинуться по срокам. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Стильные рубашки: тренды мужской моды в 2021 году

09.03 / Володин обсудит цифровой суверенитет с главой ПАСЕ

15.08 / Мнение: Талибан – монстр, выпущенный из кувшина…

18.10 / Мнение: Как нельзя отвечать

11.08 / Даниил Белых о продолжении популярного ситкома: Пора снимать “Сваты. Второе поколение”

17.07 / Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года

02.04 / Мнение: Социологические мучения

27.06 / Учёные: Доброжелательность к людям почти наполовину зависит от наследственности

24.09 / Делегация ЦИК Беларуси прибыла в Москву на курсы повышения квалификации

10.02 / В Японии планируют запустить на орбиту буддийский храм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика