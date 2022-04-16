Первое отделение Сбербанка откроется в Крыму в 2028 году

Совет директоров крупнейшего российского банка единогласно поддержал инициативу Германа Грефа о внесении изменений в программу “Сбер-2030”. К 2026 году планируется установить дополнительные пять тысяч банкоматов по всей России, а в 2028 первое отделение Сбербанка будет открыто в Крыму.

“Наши офисы – это не просто помещение, это часть экосистемы. Мы должны быть уверены, что в отделении работают квалифицированные специалисты и есть всё необходимое для обслуживания граждан на должном уровне. Именно поэтому мы так ответственно подошли к началу работы “Сбера” в Крыму. Уже через 6 лет в Севастополе и других городах полуострова появятся наши офисы”, – заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Согласно утверждённому плану, в 2028 году в Крыму будут открыты два отделения, а к 2034 году крымчан будут обслуживать уже 10 офисов старейшего банка России. Как нам стало известно, в ближайшее время о планах начать работу на полуострове объявят и другие российские банки. В 2030 году в Крыму появится первые отделения ВТБ и “Открытия”.

В Сбербанке уточнили, что озвученная дата является предварительной, и в случае существенного изменения геополитической обстановки может сдвинуться по срокам.

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