Когда ребенок отнимает много сил. Где брать энергию, сидя в декрете, когда в жизни нет ничего, кроме дома и семьи

Некоторые женщины сетуют на то, что, находясь в декрете, ощущают чувство дискомфорта. Уход за ребенком требует много сил и энергии, а рутина и обыденность истощает все ресурсы. Нет ни настроения, ни желания радоваться жизни. Мамы не должны отчаиваться, поскольку есть много источников для восполнения сил, которые помогут вернуться в прежнее состояние бодрости и активности.

Старайтесь полноценно высыпаться

Очень часто настроение падает, а силы истощаются от банального недосыпа. Мама вынуждена часто вставать к малышу по ночам, а днем у нее также нет возможности, как следует отдохнуть (накапливается много дел по хозяйству). Возьмите себе за правило спать положенное количество часов (столько, сколько вы спали до появления ребенка на свет). Делегируйте некоторые заботы своим помощникам (мужу, родственникам, няне), а сами старайтесь спать столько, сколько положено. Это поможет вам вовремя восстанавливать силы.

Помните о личном пространстве

Вы стали мамой, однако это не значит, что вы перестали быть женой, дочкой, подругой и женщиной. Выделите себе время, которое вы сможете посвятить себе. Договоритесь с помощниками о том, чтобы вас освободили от обязанностей по уходу за ребенком ради похода в салон, встречи с родителями или друзьями. Как минимум у вас должно быть личное пространство, чтобы на время уединиться и заняться тем, чем вы хотите. Это придаст вам сил и энергии, а также поднимет настроение и настроит на позитивный лад.

Не нагружайте себе ворохом ненужных дел

Не стоит настраиваться на то, что вы должны стать образцовой мамой, в руках которой все спорится, а время расписано по минутам. У вас и так много дел, которые нужно переделать. А если вы будете искать для себя дополнительную работу (каждый раз все переглаживать, раскладывать, перестирывать и перемывать до блеска), однозначно вам не хватит сил. К тому же, череду дней можно будет назвать «днем сурка», когда все время повторяются одни и те же действия, превращая всю жизнь в рутину. Как уже было сказано, во-первых, найдите себе помощников. Вам не по силам все тянуть на своих плечах, в этом случае очень быстро наступит выгорание. Во-вторых, не ищите себе дополнительной работы, старайтесь беречь свою энергию и не тратить ее на ненужные дела (как минимум на те, без которых можно обойтись).

Не старайтесь следовать стереотипам

В обществе принято, чтобы мама всегда выглядела счастливой и улыбчивой. Игнорируйте эти правила и ведите себя так, как вам хочется. Вы имеете право на эмоции, в том числе и негативные. Не стоит постоянно думать о плохом и настраивать себя на негатив, но и надевать маску счастливой мамы, чтобы все вокруг завидовали, не имеет никакого смысла. Поэтому ведите себя так, как привыкли, но при этом держите эмоции под контролем. Если почувствовали, что вас все раздражает, хорошо отдохните, воспользуйтесь рекомендациями или обратитесь за помощью к специалисту.

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Организуйте полноценное питание

Вам нужно позаботиться о своем здоровье, поскольку от него зависит и здоровье вашего малыша. А поэтому отдайте предпочтение исключительно свежим и полезным продуктам. Сейчас не время истязать себя диетами и во всем себе отказывать. Помните о том, что питание должно быть полноценным, обеспечивающим достаточное количество белков, жиров, углеводов и других питательных веществ. Избегайте переедания, но и не голодайте. Главным является ваше хорошее самочувствие, а фигуру вы легко приведете в порядок, если будете энергичны, веселы и здоровы.

Помните о физической активности

Некоторые мамы могут сказать, что физической активности им вполне хватает. Однако не стоит путать работу со спортом или простыми упражнениями. Сам настрой на занятия кардинально отличается от настроя на выполнение обязательных дел. К тому же, во время выполнения упражнений вы задействуете почти все группы мышц (если составить правильный комплекс упражнений), а во время монотонной работы нагружаются только определенные участки, и это провоцирует усталость. Например, если вы будете постоянно собирать игрушки, придется совершать одни наклоны, и к тому же делать бесполезную работу (как только вы их соберете, малыш их снова разбросает).

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Больше гуляйте на свежем воздухе

Свежий воздух нужен и вам, и ребенку, поэтому почаще прогуливайтесь, особенно в хорошую погоду. У вас будет возможность не только подышать кислородом, но и получить эстетическое удовольствие от созерцания окружающей природы. Прогулки – это отличный повод показать ребенку птичку, белочку, ежика, травку, деревья, листочки и пр. Будет разумным решением утром совершать пробежки по дорожкам в ближайшем парке или сквере. Вы смоете легко и с удовольствием войти в новый день и провести его максимально комфортно и продуктивно.

Вместо заключения

Не забывайте о том, что декрет является временным, а ребенок с каждым днем все больше растет. И это дает надежду на то, что завтра будет легче, чем было вчера. Не ставьте перед собой ограничений, обращайтесь за помощью и наслаждайтесь этим замечательным периодом материнства. Все самое лучшее и приятное у вас впереди.