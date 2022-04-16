 

Британцы позавидовали россиянам после включения Джонсона в стоп-лист

16.04.2022, 14:48, Новости дня
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Читатели Daily Mail назвали россиян счастливчиками после запрета на въезд Борису Джонсону и призвали по аналогии запретить премьер-министру находиться в Великобритании.

«Как же РФ повезло, а нельзя ли его и у нас запретить!»  – поинтересовался Ronnie Tyson, передает РИА «Новости».

«Теперь Борис не попробует русских пирожков», – написал другой читатель.

Вместе с тем комментаторы призывают Джонсона восстановить диалог с Россией.

«Борис должен вести переговоры с Россией так же, как и с Украиной. Это единственно верный вариант», – заключила Emily Rio.

Ранее «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Элизабет Трасс, главы министерств и экс-премьер Тереза Мэй были внесены министерством иностранных дел РФ в стоп-лист.

Британские экономисты подсчитали, что санкции против России снизят уровень жизни в Великобритании на 2500 фунтов стерлингов на семью в год, инфляция останется на уровне 7% до 2023 года.

Напомним, Британия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции против Путина и Лаврова примером абсолютного бессилия Запада, так как «ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия лишает Европу дешевого продовольствия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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