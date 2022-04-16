Ле Пен назвала антидемократическими протесты против ее выхода во второй тур

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала организаторов манифестаций против ее выхода во второй тур президентских выборов, заявив, что подобные шаги противоречат демократии.

«Выходить и устраивать демонстрации против результатов выборов, я считаю, что это глубоко недемократично. Я думаю, французам неприятно видеть, как их выбор оспаривается на улице, в ходе демонстраций», – сообщила она журналистам во время поездки в Сен-Реми-сюр-Авр, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Она призвала всех граждан идти на выборы вместо митингов.

В субботу во Франции ожидается серия демонстраций, участники которых выступают против «крайне правых», и призывают голосовать за избрание на второй срок действующего президента страны Эмманюэля Макрона. Второй тур выборов запланирован на 24 апреля.

Ранее Ле Пен заявила, что украинский президент Владимир Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.

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